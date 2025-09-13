Mais que organização criminosa: PCC é máfia, diz MP-SP

O PCC (Primeiro Comando da Capital) deixou de ser uma facção e foi elevado ao nível de máfia, a primeira do Brasil, segundo avaliação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Com a ascensão do PCC à condição de máfia, o CV (Comando Vermelho) passa a ser considerado a maior facção do País. Criado em 1979, no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, Rio de Janeiro, o CV possui ramificações em vários estados, e tem como prioridade a ocupação de territórios no Brasil.

O PCC foi criado em 31 de agosto de 1993 na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté (SP). Passou a ser considerado máfia em setembro de 2020, quando o MP-SP deflagrou a Operação Sharks e comprovou uma lavagem de dinheiro estruturada. A organização havia movimentado, entre janeiro de 2018 e julho de 2019, R$ 1 bilhão proveniente do tráfico de drogas, segundo o Gaeco.