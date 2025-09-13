Mais que organização criminosa: PCC é máfia, diz MP-SP
O PCC (Primeiro Comando da Capital) deixou de ser uma facção e foi elevado ao nível de máfia, a primeira do Brasil, segundo avaliação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).
Com a ascensão do PCC à condição de máfia, o CV (Comando Vermelho) passa a ser considerado a maior facção do País. Criado em 1979, no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, Rio de Janeiro, o CV possui ramificações em vários estados, e tem como prioridade a ocupação de territórios no Brasil.
O PCC foi criado em 31 de agosto de 1993 na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté (SP). Passou a ser considerado máfia em setembro de 2020, quando o MP-SP deflagrou a Operação Sharks e comprovou uma lavagem de dinheiro estruturada. A organização havia movimentado, entre janeiro de 2018 e julho de 2019, R$ 1 bilhão proveniente do tráfico de drogas, segundo o Gaeco.
O que faz o PCC ser considerado máfia?
O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Gaeco da região de Presidente Prudente (SP), que há 20 anos investiga as ações de integrantes do PCC, elencou as principais características que colocam a organização no patamar de uma máfia brasileira.
O primeiro ponto mencionado pelo promotor é a ausência do Estado.
Vale lembrar que o PCC, assim como dezenas de grupos criminosos no Brasil, nasceu, se expandiu e se consolidou dentro das unidades prisionais, "sob as barbas" das autoridades policiais, carcerárias e judiciárias.
Em seguida aparecem:
- Estrutura hierárquica piramidal (comando central exercido pela liderança) e
- Exploração de negócios ilícitos rentáveis, como tráfico internacional de drogas, roubos milionários a bancos, sequestros, golpes cibernéticos, entre outros crimes.
Dentro da hierarquia, Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, apontado como chefe máximo, aparece no topo do organograma divulgado pelo MP-SP. Depois dele vêm os demais líderes, como Cláudio Barbará da Silva, o Barbará, Reinaldo Teixeira dos Santos, o Funchal, Sérgio Luiz de Freitas Filho, o Mijão, entre outros. Todos têm poder de decisão.
Outras características que elevam o PCC à máfia, de acordo com o Gaeco, são:
- Planejamento do tipo empresarial (criação de células responsáveis pelas mais variadas funções, como se fossem departamentos) e
- Previsão de lucros (planilhas com entradas e saídas de dinheiro e detalhes das movimentações).
As células do PCC são chamadas de sintonia. Entre as mais importantes estão a "sintonia final geral" (formada pela liderança); a "sintonia da rua" (chefes que controlam as ações nas ruas), a "sintonia dos gravatas" (braço jurídico da organização) e a "sintonia dos estados e países (responsável pela expansão e pelos negócios ilícitos do grupo no Brasil e no Exterior).
Entre os pontos, estão ainda:
- Uso de métodos violentos, como ataques às forças de segurança e atentados aos agentes públicos para atingir seus objetivos e
- Implantação de códigos rígidos de conduta para punir os acusados de violar as regras ditadas pela organização.
Em março de 2003, por exemplo, o PCC matou o juiz-corregedor dos presídios de Presidente Prudente, Antônio José Machado Dias. Em outubro de 2005 assassinou José Ismael Pedrosa, o maior inimigo do grupo. Ele foi diretor da Casa de Custódia de Taubaté, berço do PCC, e da Casa de Detenção, no Carandiru, onde 111 presos foram mortos pela PM em 2 de outubro de 1992.
O PCC também paralisou São Paulo nos ataques de maio de 2006, assassinando policiais e metralhando órgãos públicos, como delegacias, postos da PM e fóruns. Em agosto do mesmo ano, sequestrou o jornalista Guilherme Porta Nova e só o libertou depois que a maior emissora do país divulgou em horário nobre uma série de reivindicações da organização.
A corrupção de agentes públicos é outra importante característica do PCC-Máfia, na avalição do Ministério Público. No estado de São Paulo não são poucos os casos de policiais civis, militares e penais presos e condenados por envolvimento com o Primeiro Comando da Capital.
Em dezembro do ano passado, foram presos um delegado e cinco investigadores da Polícia Civil de São Paulo delatados por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach por envolvimento com o PCC-Máfia. O delator foi assassinado um mês antes no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Três PMs acabaram presos e acusados de participação direta no homicídio.
A infiltração nos poderes do Estado é outra estratégia de máfia.
Em várias partes do Brasil, o PCC se infiltrou em administrações municipais, fraudou licitações, investiu em candidaturas de políticos, aliciou policiais, advogados e até servidores do Poder Judiciário para atender aos seus interesses.
Investigações do Gaeco e da Polícia Federal mostram que o PCC firmou vários contratos em serviços com prefeituras da Grande São Paulo, do interior e da Baixada Santista. Na capital, manteve até líderes presos como acionistas milionários em empresas de ônibus, como a UPBus e a Transwolff.
Em agosto de 2024, a Polícia Civil de Mogi das Cruzes deflagrou uma operação contra um esquema do PCC que movimentou R$ 8 bilhões por meio de um "banco do crime" e outras 19 empresas criados para lavar dinheiro e apoiar até candidaturas de políticos no estado de São Paulo.
Outra estratégia, continua o MP-SP, é se aproximar das comunidades para ganhar apoio da população e ampliar os negócios ilícitos nos territórios dominados.
O PCC faz isso nas Favelas de Heliópolis e Paraisópolis, as maiores da cidade, onde impõe suas regras e tenta resolver até brigas de marido e mulher para manter a "ordem" na região e evitar a presença policial.
Ramificações nacionais e internacionais e criação de estado paralelo também caracterizam uma máfia
Uma máfia precisa também de uma atuação transnacional, acrescenta o MP-SP. O PCC tem ramificações em todos os estados brasileiros e expandiu seus negócios além das fronteiras, incluindo países da América do Sul, como Paraguai, Bolívia, Peru, Argentina e Colômbia, e até na Europa, como Portugal, Espanha, Itália, Holanda, entre outros.
A formação de um estado paralelo para impor suas regras, como a criação de tribunais do crime para julgar e condenar até com pena capital os excluídos e todos aqueles que não seguem suas normas, é outro princípio básico do PCC-Máfia.
O PCC conta também com o uso de meios tecnológicos sofisticados (drones, computadores, notebooks, telefones celulares de última geração, difíceis de serem rastreados, e dispõe até de serviço de inteligência para monitorar todos os passos de seus inimigos e instituições ligadas à segurança pública).
Por fim, aponta o MP-SP, o PCC-Máfia mantém conexões local, regional, nacional e internacional com outras organizações criminosas, incluindo mafiosos europeus ('Ndrangheta, da Itália, e narcotraficantes da Sérvia), além de ligações com cartéis de drogas da América do Sul e México.
Na avaliação do MP, o PCC possui ainda expertise de branqueamento de capitais e usa uma rede de empresas do mercado financeiro (bancos e fintechs), doleiros e contadores para lavar no Brasil e no exterior quantias bilionárias arrecadadas, em grande parte com o tráfico internacional de cocaína, via portos brasileiros.
Um exemplo dessa expertise foi demonstrado nas últimas ações deflagradas no mês passado pelo Gaeco e Polícia Federal. As operações Quasar, Tank e Carbono Oculto desmantelaram um esquema de sonegação fiscal, fraudes e lavagem de dinheiro na área de combustíveis.
As movimentações ilícitas, provenientes do tráfico internacional de drogas, atingiram a casa de R$ 140 bilhões. O valor bloqueado pela Justiça ultrapassou os R$ 3,2 bilhões.
