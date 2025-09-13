PF prende suspeitos de subtrair R$ 1,2 bi em ataques hackers a bancos em SP

Computador da Caixa contendo senha de acesso à VPN (Rede Privada Virtual) havia sido levado por criminosos, mas foi recuperado Imagem: Divulgação

Agentes da PF chegaram aos suspeitos após um funcionário da agência da Caixa Econômica Federal no Largo da Concórdia, no Brás, região central de São Paulo, comunicar que desconhecidos iriam subtrair um computador da agência contendo senha de acesso à VPN (Rede Privada Virtual).

O objetivo do bando, acreditam as autoridades, seria ter acesso a contas de milhares de correntistas e subtrair dinheiro das vítimas por meio de fraudes envolvendo o Pix.

Os federais foram á agência da Caixa no Brás e apuraram que dois homens haviam subtraído um computador da instituição financeira, possivelmente com a ajuda de um funcionário não identificado. Os desconhecidos saíram depois e entraram em um Toyota vermelho.

O carro foi seguido e abordado. Nele, estavam Guilherme e Fernando. O computador, porém, não estava com a dupla. Eles tinham repassado o equipamento para outros comparsas ocupando uma Spin. Uma outra equipe seguiu esse último veículo até uma casa em São Paulo.

Lá foram presos José Elvis, Klayton, Maicon, Marcos, Nicolas e Rafael. Todos foram ouvidos em depoimento e disseram ser inocentes. O bando iria passar por audiência de custódia na manhã de hoje. A Polícia Federal representou pela conversão do flagrante dos suspeitos em prisão preventiva.