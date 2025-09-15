Ex-delegado-geral, inimigo número 1 do PCC é morto a tiros em Praia Grande
O delegado Ruy Ferraz Fontes, um dos maiores inimigos do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi assassinado a tiros de fuzil hoje no bairro Mirim, em Praia Grande, na Baixada Santista. Ele já atuou como delegado-geral de São Paulo, mas estava atualmente aposentado e exercia o cargo de secretário da Administração na cidade do litoral paulista.
As primeiras informações são de que os atiradores fugiram em uma SUV preta e passaram ser perseguidos por guardas civis municipais. Até o momento, não há informações se alguém foi preso.
Imagens de câmeras de segurança obtidas pela coluna (veja acima) mostram Fontes dirigindo um Fiat Argo preto e fugindo dos criminosos. O automóvel depois bate em um ônibus e, na sequência, os atiradores descem de outro veículo preto e disparam balas de fuzil contra a vítima.
Duas pessoas ficaram feridas no ataque ao ex-delegado-geral. As vítimas, cujas identidades não foram divulgadas, foram levadas pelo Samu para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois transferidos ao Hospital Municipal Irmã Dulce, também no município. Eles não correm risco de morte, segundo a prefeitura municipal.
Trabalhos de Fontes
A equipe de Fontes indiciou todos os líderes do PCC no início dos anos 2000 por formação de quadrilha. Por conta disso, os criminosos foram mandados para RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) no CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes, inaugurado em abril de 2002 para abrigar integrantes de facções criminosas.
Um desses presos era Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, 57, apontado como chefe máximo da organização criminosa, hoje elevada ao nível de máfia, a primeira do Brasil, segundo o MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo).
O ex-delegado-geral também prendeu mulheres de líderes do PCC, como Aurinete Carlos Félix, casada com César Roriz Silva, o Cesinha, e Petronilha de Carvalho, esposa de José Márcio Felício, o Geleião, ambos fundadores do PCC e já mortos.
As prisões ocorreram em meados dos anos 2000, quando ele era titular da Delegacia de Roubo a Bancos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).
Foi Fontes quem divulgou os primeiros organogramas do PCC, com Marcola, Cesinha e Geleião no topo. Fontes, durante muitos anos, recebeu ameaças de morte de integrantes do crime organizado.
Entre 2019 e 2022, Fontes exerceu o cargo de delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Além de ser inimigo do PCC, ele também tinha muitos rivais na própria corporação onde sempre atuou.
A Prefeitura de Praia Grande lamentou o assassinato de Fontes e declarou que informações sobre a ocorrência deveriam ser encaminhadas aos órgãos de segurança do Estado.
