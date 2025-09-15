Ex-delegado-geral, inimigo número 1 do PCC é morto a tiros em Praia Grande

O delegado Ruy Ferraz Fontes, um dos maiores inimigos do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi assassinado a tiros de fuzil hoje no bairro Mirim, em Praia Grande, na Baixada Santista. Ele já atuou como delegado-geral de São Paulo, mas estava atualmente aposentado e exercia o cargo de secretário da Administração na cidade do litoral paulista.

As primeiras informações são de que os atiradores fugiram em uma SUV preta e passaram ser perseguidos por guardas civis municipais. Até o momento, não há informações se alguém foi preso.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela coluna (veja acima) mostram Fontes dirigindo um Fiat Argo preto e fugindo dos criminosos. O automóvel depois bate em um ônibus e, na sequência, os atiradores descem de outro veículo preto e disparam balas de fuzil contra a vítima.