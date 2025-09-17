Delegado assassinado divulgou o primeiro organograma do PCC em 2002; veja

O delegado Ruy Ferraz Fontes, assassinado a tiros de fuzil ontem em Praia Grande, na Baixada Santista, foi o pioneiro nas investigações sobre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o primeiro a divulgar, em 2002, o organograma da então facção criminosa, hoje elevada ao nível de máfia pelo Ministério Público de São Paulo.

O documento de 2002 traz no topo o nome de Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, apontado até hoje como o líder máximo da organização criminosa, e da ex-mulher dele, a advogada Ana Maria Olivatto, assassinada a tiros na guerra do PCC em outubro de 2002, em Guarulhos (SP).

No primeiro escalão do grupo apareciam os nomes de José Márcio Felício, o Geleião e de César Augusto Roriz Silva, o Cesinha, fundadores do PCC, criado em 31 de agosto de 1993 no anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté (SP). Ambos estão mortos.