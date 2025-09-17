Delegado assassinado divulgou o primeiro organograma do PCC em 2002; veja
O delegado Ruy Ferraz Fontes, assassinado a tiros de fuzil ontem em Praia Grande, na Baixada Santista, foi o pioneiro nas investigações sobre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o primeiro a divulgar, em 2002, o organograma da então facção criminosa, hoje elevada ao nível de máfia pelo Ministério Público de São Paulo.
O documento de 2002 traz no topo o nome de Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola, apontado até hoje como o líder máximo da organização criminosa, e da ex-mulher dele, a advogada Ana Maria Olivatto, assassinada a tiros na guerra do PCC em outubro de 2002, em Guarulhos (SP).
No primeiro escalão do grupo apareciam os nomes de José Márcio Felício, o Geleião e de César Augusto Roriz Silva, o Cesinha, fundadores do PCC, criado em 31 de agosto de 1993 no anexo da Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté (SP). Ambos estão mortos.
Os nomes de Petronilha Carvalho, na época mulher de Geleião, e de Aurinete Carlos Félix da Silva, então esposa de Cesinha, também eram mencionados no organograma, assim como outras advogadas apontadas por Fontes como integrantes do grupo.
Fundadores foram excluídos do PCC no final de 2002
Em 2003, o delegado divulgou outro organograma do PCC. Dessa vez, o nome e a foto de Marcola surgiam no topo ao lado de Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola e Sandro Henrique da Silva Santos, o Gulu, assassinado em abril de 2005 na Penitenciária 2 de Mirandópolis.
No segundo escalão do organograma do 2003 apareciam vários presos ligados a Cesinha e Geleião. A maioria foi assassinada na prisão. Na ocasião, esses dois fundadores do PCC tinham sido excluídos da organização e jurados de morte pela turma de Marcola.
Cesinha foi assassinado em agosto de 2005 na Penitenciária 1 de Avaré. Geleião virou delator do PCC. Ficou um tempo recolhido em prisão destinada a autores de crimes sexuais. Ele morreu em maio de 2021 no Hospital Penitenciário, na zona norte paulistana, em decorrência de Covid.
Os principais líderes do PCC mencionados nos primeiros organogramas foram indiciados pelo delegado Ruy Ferraz Fontes por formação de quadrilha e em 2002 mandados algemados e acorrentados para o RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) no CRP (Centro de Readaptação Penitenciária) de Presidente Bernardes (SP).
Cemitério dos vivos
O CRP foi inaugurado em abril de 2002 para abrigar líderes de facções criminosas. O RDD é até hoje um sistema de castigo, onde o preso fica isolado na cela por 22 horas e tem duas horas de banho de sol. Foi criado em 2001 pelo então secretário estadual da Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, e regulamentado no ano seguinte pelo Governo Federal.
Todos aos presos mandados por Ruy Ferraz para o CRP de Presidente Bernardes nutriam um ódio mortal pelo delegado, devido ao isolamento no RDD. Foi a partir daí que o policial civil passou a ser ameaçado de morte pelo PCC.
O CRP era para esses presos "o cemitério dos vivos". Os prisioneiros se sentiam "enterrados" nas celas. Não tinham acesso a rádio, TV, jornais e revistas. Não havia visita íntima. Só podiam ver os familiares uma vez por semana no parlatório e separados por um vidro blindado.
Ruy Ferraz colecionou uma série de ameaças de morte. Os presos do PCC chegaram a afirmar que não tinham pressa para matá-lo e que poderiam até esperar o policial se aposentar, como fizeram com José Ismael Pedrosa, outro inimigo.
Pedrosa era diretor-geral da Casa de Detenção, no Carandiru, quando houve o massacre de 111 presos no Pavilhão 9, mortos a tiros por PMs. E também dirigiu o anexo de Taubaté quando o PCC foi fundado. Ele morreu a tiros em outubro de 2005, em Taubaté, no dia da votação do referendo sobre a comercialização de armas.
