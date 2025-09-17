Morte de delegado pode ter sido planejada em março, após furto de Jeep
Os dois veículos usados no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros de fuzil na segunda-feira, em Praia Grande, Baixada Santista, foram furtados na capital paulista em março e julho deste ano.
Os furtos dos veículos sinalizam — dizem alguns policiais na condição de anonimato —, que o homicídio de Ferraz, pioneiro nas investigações contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) pode ter sido planejado ao menos seis meses antes.
Um dos veículos usados na ação, um Jeep Renegade preto, abandonado a dois quilômetros da cena do crime, foi furtado por volta das 14h do dia 25 de março de 2025. O automóvel é de uma médica de 41 anos. Ela contou a polícia que deixou o carro estacionado na rua Monsenhor Freitas, em Cidade Dutra, zona sul.
A vítima foi para o trabalho, em uma maternidade. Quando voltou, por volta das 19h30, não encontrou o carro.
Agentes do Instituto de Criminalística periciaram o carro e colheram impressões digitais. Eles conseguiram identificar dois suspeitos após as análises. Na manhã de hoje, policiais civis e militares saíram às ruas à procura de ambos.
A mãe e um irmão de um deles foram localizados e levados para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) para sem ouvidos.
No veículo havia também um boné e um óculos. No porta-luvas foram encontrados as placas originais do carro. Perto do Jeep Renegade, os policiais acharam carregadores de munição de arma exclusiva de uso das polícias paulistas.
O outro veículo, um Toyota Hilux, foi furtado em 29 de julho na rua Arapiraca, em Pinheiros, zona oeste de SP. O utilitário está em nome de um engenheiro agrônomo, de 65 anos.
Ele registrou queixa do furto e disse na delegacia que havia estacionado o veículo na rua por volta das 20h30. Ao retornar no dia seguinte, às 9h30, não encontrou. A vítima afirmou que viu imagens de câmeras de segurança do bairro, nas quais aparecem dois homens levando a Hilux.
Já imagens das câmeras de segurança de Praia Grande mostram quatro homens ocupando o veículo e perseguindo o carro de Ruy Ferraz logo na saída da prefeitura. Eles disparam contra a vítima e depois a perseguem.
Logo nas imediações ao primeiro ataque, o automóvel de Ferraz bate em um dois ônibus e capota. Três homens desembarcam da Hilux e dois deles disparam tiros de fuzis contra o delegado, que morre na hora. Até agora, nenhum envolvido no assassinato foi preso.
