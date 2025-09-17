Assine UOL
Josmar Jozino

Josmar Jozino

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Morte de delegado pode ter sido planejada em março, após furto de Jeep

Josmar Jozino
Colunista do UOL
Atualizada em
Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros hoje em Praia Grande, no litoral paulista
Ruy Ferraz Fontes foi morto a tiros hoje em Praia Grande, no litoral paulista Imagem: Divulgação/Prefeitura de Praia Grande

Os dois veículos usados no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros de fuzil na segunda-feira, em Praia Grande, Baixada Santista, foram furtados na capital paulista em março e julho deste ano.

Os furtos dos veículos sinalizam — dizem alguns policiais na condição de anonimato —, que o homicídio de Ferraz, pioneiro nas investigações contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) pode ter sido planejado ao menos seis meses antes.

Um dos veículos usados na ação, um Jeep Renegade preto, abandonado a dois quilômetros da cena do crime, foi furtado por volta das 14h do dia 25 de março de 2025. O automóvel é de uma médica de 41 anos. Ela contou a polícia que deixou o carro estacionado na rua Monsenhor Freitas, em Cidade Dutra, zona sul.

A vítima foi para o trabalho, em uma maternidade. Quando voltou, por volta das 19h30, não encontrou o carro.

Agentes do Instituto de Criminalística periciaram o carro e colheram impressões digitais. Eles conseguiram identificar dois suspeitos após as análises. Na manhã de hoje, policiais civis e militares saíram às ruas à procura de ambos.

A mãe e um irmão de um deles foram localizados e levados para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) para sem ouvidos.

No veículo havia também um boné e um óculos. No porta-luvas foram encontrados as placas originais do carro. Perto do Jeep Renegade, os policiais acharam carregadores de munição de arma exclusiva de uso das polícias paulistas.

O outro veículo, um Toyota Hilux, foi furtado em 29 de julho na rua Arapiraca, em Pinheiros, zona oeste de SP. O utilitário está em nome de um engenheiro agrônomo, de 65 anos.

Ele registrou queixa do furto e disse na delegacia que havia estacionado o veículo na rua por volta das 20h30. Ao retornar no dia seguinte, às 9h30, não encontrou. A vítima afirmou que viu imagens de câmeras de segurança do bairro, nas quais aparecem dois homens levando a Hilux.

Continua após a publicidade

Já imagens das câmeras de segurança de Praia Grande mostram quatro homens ocupando o veículo e perseguindo o carro de Ruy Ferraz logo na saída da prefeitura. Eles disparam contra a vítima e depois a perseguem.

Logo nas imediações ao primeiro ataque, o automóvel de Ferraz bate em um dois ônibus e capota. Três homens desembarcam da Hilux e dois deles disparam tiros de fuzis contra o delegado, que morre na hora. Até agora, nenhum envolvido no assassinato foi preso.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.