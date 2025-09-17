Morte de delegado pode ter sido planejada em março, após furto de Jeep

A vítima foi para o trabalho, em uma maternidade. Quando voltou, por volta das 19h30, não encontrou o carro.

Agentes do Instituto de Criminalística periciaram o carro e colheram impressões digitais. Eles conseguiram identificar dois suspeitos após as análises. Na manhã de hoje, policiais civis e militares saíram às ruas à procura de ambos.

A mãe e um irmão de um deles foram localizados e levados para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) para sem ouvidos.

No veículo havia também um boné e um óculos. No porta-luvas foram encontrados as placas originais do carro. Perto do Jeep Renegade, os policiais acharam carregadores de munição de arma exclusiva de uso das polícias paulistas.

O outro veículo, um Toyota Hilux, foi furtado em 29 de julho na rua Arapiraca, em Pinheiros, zona oeste de SP. O utilitário está em nome de um engenheiro agrônomo, de 65 anos.

Ele registrou queixa do furto e disse na delegacia que havia estacionado o veículo na rua por volta das 20h30. Ao retornar no dia seguinte, às 9h30, não encontrou. A vítima afirmou que viu imagens de câmeras de segurança do bairro, nas quais aparecem dois homens levando a Hilux.