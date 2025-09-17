Polícia faz operação para prender suspeitos de atuação em morte de delegado

A força-tarefa criada para investigar o assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, 64, realiza na manhã de hoje uma operação para prender dois suspeitos de envolvimento no crime. Policiais estão nas ruas da Baixada Santista e de São Paulo.

Ruy Ferraz, delegado aposentado e pioneiro nas investigações sobre o PCC, foi assassinado a tiros de fuzil no final da tarde da última segunda-feira, na Praia Grande, Baixada Santista. Ele havia acabado de deixar a sede da prefeitura da cidade, onde exercia a função de secretário municipal de Administração.

Os suspeitos foram identificados por meio de impressões digitais deixadas em um Jeep Renegade utilizado no crime. O veículo foi abandonado a cerca de dois quilômetros do local do assassinato. No porta-luvas havia placas de carro, óculos e um boné. Perto dele foram achados carregadores de munição. As identidades não foram informadas para não evitar fuga dos suspeitos.