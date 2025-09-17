Assine UOL
Josmar Jozino

Josmar Jozino

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Polícia faz operação para prender suspeitos de atuação em morte de delegado

Josmar Jozino
Colunista do UOL
14/02/2018 - Ruy Ferraz Fontes na época em que era diretor do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em São Paulo
14/02/2018 - Ruy Ferraz Fontes na época em que era diretor do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), em São Paulo Imagem: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

A força-tarefa criada para investigar o assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, 64, realiza na manhã de hoje uma operação para prender dois suspeitos de envolvimento no crime. Policiais estão nas ruas da Baixada Santista e de São Paulo.

Ruy Ferraz, delegado aposentado e pioneiro nas investigações sobre o PCC, foi assassinado a tiros de fuzil no final da tarde da última segunda-feira, na Praia Grande, Baixada Santista. Ele havia acabado de deixar a sede da prefeitura da cidade, onde exercia a função de secretário municipal de Administração.

Os suspeitos foram identificados por meio de impressões digitais deixadas em um Jeep Renegade utilizado no crime. O veículo foi abandonado a cerca de dois quilômetros do local do assassinato. No porta-luvas havia placas de carro, óculos e um boné. Perto dele foram achados carregadores de munição. As identidades não foram informadas para não evitar fuga dos suspeitos.

O Instituto de Criminalística também analisa amostras de cabelo localizadas no veículo para possível identificação de perfil genético em um banco de DNA com dados de criminosos.

Os agentes da força-tarefa também procuram outros quatro ocupantes de um Toyota Hilux utilizado no assassinato de Ruy Ferraz Fontes. Imagens de câmeras de segurança da Praia Grande registraram o momento em que dois atiradores desembarcaram e dispararam ao menos 10 tiros contra a vítima.

A quadrilha fugiu. O veículo foi encontrado incendiado, minutos depois do crime, por guardas municipais. Há informações extraoficiais de que o Toyota Hilux e o Jeep Renegade foram roubados em março deste ano na capital paulista.

Policiais investigam também se um integrante da cúpula do PCC que deixou recentemente a Penitenciária Federal de Mossoró (RN) e é da Baixada Santista tem ou não envolvimento da morte de Ruy Ferraz Fontes, que também exerceu o cargo de delegado-geral da Polícia Civil.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.