Justiça decreta prisão de dono de fuzil envolvido na morte de Ruy Ferraz
Mais um suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Trata-se de Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43, apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele está foragido.
A Polícia Civil apurou que foi ele quem pegou com Dahesly Oliveira Pires, 25, presa por suspeita de envolvimento no crime, um fuzil utilizado no assassinato. Os agentes apuraram também que um Toyota escuro, semelhante ao usado pelos atiradores, foi visto na casa dele.
Em depoimento no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Dahesly contou que foi pegar o armamento em Praia Grande e que recebeu dinheiro em troca. Os agentes apuraram que o pagamento para ela foi feito em nome de um menino de 10 anos.
Os policiais descobriram que o pai da criança é Luiz Antonio Rodrigues de Miranda. Investigadores mostraram uma foto do suspeito para Dahesly e ela o reconheceu. Os agentes foram até a casa dele, no bairro de Cidade Ademar, mas não o encontraram. E descobriram que um Toyota Hilux foi visto na residência do procurado.
O veículo é do mesmo modelo e cor daquele usado pelos atiradores no ataque ao delegado Ruy Ferraz Fontes. O Toyota Hilux utilizado na ação foi encontrado queimado a dois quilômetros do local do crime. O utilitário é de é um engenheiro agrônomo e foi furtado em julho deste ano em Pinheiros, zona oeste.
Luiz Antônio Rodrigues de Miranda já passou diversas prisões destinadas a detentos do PCC, como a antiga Penitenciária do Estado, no Carandiru, zona norte, Penitenciária 1 de Mirandópolis, Penitenciária de Martinópolis, entre outras.
O foragido foi condenado uma vez por tráfico a 5 anos e 10 meses e outra pelo mesmo crime a 4 anos e 8 meses. Foi beneficiado com o regime aberto em 16 de abril de 2018.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Luiz. O espaço continua aberto para manifestações e o texto será atualizado se houver um posicionamento dos defensores dele.
O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também divulgou os nomes de outros dois envolvidos no crime: Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, e Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, 33. Este último também seria do PCC.
Segundo Derrite, as impressões digitais dos dois foram encontradas em Jeep Renegade, também usado pelos criminosos. O carro é de uma médica e foi furtado em março deste ano na Cidade Dutra, zona sul paulistana.
Morto a tiros de fuzil
Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de segunda-feira em Praia Grande. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, próximo à prefeitura da cidade, onde ele trabalhava como secretário da Administração
Criminosos perseguiram a vítima. Imagens obtidas pelo UOL mostram o delegado tentando fugir dos atiradores, que estavam em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle do automóvel e bate em um ônibus. Na sequência, os assassinos descem do carro e dispararam diversas vezes contra o veículo do ex-delegado-geral.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".
