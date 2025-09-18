Justiça decreta prisão de dono de fuzil envolvido na morte de Ruy Ferraz

Os policiais descobriram que o pai da criança é Luiz Antonio Rodrigues de Miranda. Investigadores mostraram uma foto do suspeito para Dahesly e ela o reconheceu. Os agentes foram até a casa dele, no bairro de Cidade Ademar, mas não o encontraram. E descobriram que um Toyota Hilux foi visto na residência do procurado.

O veículo é do mesmo modelo e cor daquele usado pelos atiradores no ataque ao delegado Ruy Ferraz Fontes. O Toyota Hilux utilizado na ação foi encontrado queimado a dois quilômetros do local do crime. O utilitário é de é um engenheiro agrônomo e foi furtado em julho deste ano em Pinheiros, zona oeste.

Luiz Antônio Rodrigues de Miranda já passou diversas prisões destinadas a detentos do PCC, como a antiga Penitenciária do Estado, no Carandiru, zona norte, Penitenciária 1 de Mirandópolis, Penitenciária de Martinópolis, entre outras.

O foragido foi condenado uma vez por tráfico a 5 anos e 10 meses e outra pelo mesmo crime a 4 anos e 8 meses. Foi beneficiado com o regime aberto em 16 de abril de 2018.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Luiz. O espaço continua aberto para manifestações e o texto será atualizado se houver um posicionamento dos defensores dele.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também divulgou os nomes de outros dois envolvidos no crime: Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, e Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, 33. Este último também seria do PCC.