Mulher envolvida na morte de delegado levou droga para presos do PCC em SP
Dahesly Oliveira Pires, 25, presa por suspeita de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, foi flagrada em 10 de junho de 2023 tentando levar drogas para presos do PCC (Primeiro Comando da Capital) no CDP 2 (Centro de Detenção Provisória) de Osasco, na Grande São Paulo.
Segundo boletim de ocorrência registrado no 5º Distrito Policial de Osasco, ela levava 186,79 gramas de maconha escondidos na parte de cima da blusa. Junto com ela também foram presas outras sete mulheres, todas visitantes de presos.
A garota ficou presa apenas um dia e não apareceu em nenhuma audiência judicial. Foi denunciada por tráfico de drogas. Oficiais de Justiça esgotaram todas as tentativas para intimá-la. Ela então foi convocada a comparecer ao fórum por edital e nunca foi encontrada.
Ao ser ouvida no dia da prisão, Dahesly contou na ocasião que era mãe de três filhos, um de nove anos, outro de sete e o caçula de quatro anos. Afirmou ainda que as crianças estavam sob os cuidados da mãe dela. Acrescentou que iria visitar o "companheiro" preso.
Presa por envolvimento na morte de Ruy Ferraz
O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) prendeu Dahesly na tarde de ontem. Ela teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça. Os policiais disseram que a suspeita teria transportado da Praia Grande até Diadema, na Grande São Paulo, um fuzil usado no assassinato do delegado Ruy Ferraz.
Policiais receberam denúncia de que a suspeita havia usado um veículo de transporte por aplicativo para retornar à Grande São Paulo. Ela seria namorada do fornecedor das armas usadas no assassinato — não há informações, porém, se esse fornecedor teria participado do crime.
Testemunhas e familiares de dois suspeitos já identificados e procurados pela polícia também prestaram esclarecimentos ontem no DHPP. O conteúdo dos relatos não foi divulgado pelas autoridades. Ninguém foi preso.
O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, prometeu dar maiores detalhes sobre a investigação em entrevista que acontece hoje. As buscas pelos dois suspeitos identificados continuam. As identidades deles não foram divulgadas.
Objetos apreendidos ontem passam por perícia. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão na capital e Grande São Paulo. A SSP não informou quais itens foram apreendidos e afirmou que mais detalhes não serão divulgados para não comprometer as investigações.
A suspeita ainda não tem defesa constituída no caso.
Morto a tiros de fuzil
Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de segunda-feira em Praia Grande. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, próximo à prefeitura da cidade, onde ele trabalhava como secretário da Administração
Criminosos perseguiram a vítima. Imagens obtidas pelo UOL mostram o delegado tentando fugir dos atiradores, que estavam em uma Hilux SW4 preta, quando perde o controle do automóvel e bate em um ônibus. Na sequência, os assassinos descem do carro e dispararam diversas vezes contra o veículo do ex-delegado-geral.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".
