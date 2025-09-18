Mulher envolvida na morte de delegado levou droga para presos do PCC em SP

Ao ser ouvida no dia da prisão, Dahesly contou na ocasião que era mãe de três filhos, um de nove anos, outro de sete e o caçula de quatro anos. Afirmou ainda que as crianças estavam sob os cuidados da mãe dela. Acrescentou que iria visitar o "companheiro" preso.

Presa por envolvimento na morte de Ruy Ferraz

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) prendeu Dahesly na tarde de ontem. Ela teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça. Os policiais disseram que a suspeita teria transportado da Praia Grande até Diadema, na Grande São Paulo, um fuzil usado no assassinato do delegado Ruy Ferraz.

Policiais receberam denúncia de que a suspeita havia usado um veículo de transporte por aplicativo para retornar à Grande São Paulo. Ela seria namorada do fornecedor das armas usadas no assassinato — não há informações, porém, se esse fornecedor teria participado do crime.

Testemunhas e familiares de dois suspeitos já identificados e procurados pela polícia também prestaram esclarecimentos ontem no DHPP. O conteúdo dos relatos não foi divulgado pelas autoridades. Ninguém foi preso.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, prometeu dar maiores detalhes sobre a investigação em entrevista que acontece hoje. As buscas pelos dois suspeitos identificados continuam. As identidades deles não foram divulgadas.