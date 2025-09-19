Caso Ruy Ferraz: Polícia faz busca e apreensão em casa usada por criminosos

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Corregedoria da Polícia Militar saíram às ruas na manhã de hoje para realizar busca e apreensão na casa usada por criminosos envolvidos no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes. A casa fica no bairro Jardim Imperador, em Praia Grande.

O imóvel, alugado para temporadas, seria do irmão de um policial militar da ativa. Foi lá que uma suspeita presa foi buscar um fuzil que pode ter sido usado no crime. Mandados também são cumpridos em outros endereços ligados ao dono da casa e do irmão PM. A polícia tenta descobrir para quem a casa foi alugada.

A vítima foi morta a tiros de fuzil na última segunda-feira, na Praia Grande, Baixada Santista. Imagens de câmeras de segurança mostraram homens desembarcando de um Toyota Hilux e disparando dezenas de vezes contra o delegado.