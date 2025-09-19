Caso Ruy Ferraz: Polícia faz busca e apreensão em casa usada por criminosos
O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Corregedoria da Polícia Militar saíram às ruas na manhã de hoje para realizar busca e apreensão na casa usada por criminosos envolvidos no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes. A casa fica no bairro Jardim Imperador, em Praia Grande.
O imóvel, alugado para temporadas, seria do irmão de um policial militar da ativa. Foi lá que uma suspeita presa foi buscar um fuzil que pode ter sido usado no crime. Mandados também são cumpridos em outros endereços ligados ao dono da casa e do irmão PM. A polícia tenta descobrir para quem a casa foi alugada.
A vítima foi morta a tiros de fuzil na última segunda-feira, na Praia Grande, Baixada Santista. Imagens de câmeras de segurança mostraram homens desembarcando de um Toyota Hilux e disparando dezenas de vezes contra o delegado.
Os atiradores usavam colete à prova de balas e capuz, e demonstravam ter conhecimento tático militar, segundo disseram à reportagem fontes policiais ouvidas na condição de anonimato.
Quatro envolvidos já identificados
A força-tarefa já identificou quatro acusados de envolvimento no crime. Todos tiveram a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça. Porém, apenas Dahesly Oliveira Pires, de 25 anos está presa. Ela é acusada de ter transportado um fuzil, utilizado no crime, na Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo.
Dahesly foi buscar o armamento na casa do Jardim Imperador. A residência foi utilizada como base dos criminosos e acabou periciada. Foram colhidas várias impressões digitais e materiais genéticos no imóvel.
Os outros três suspeitos são Felipe Avelino da Silva, 33, Flávio Henrique de Souza, 24, e Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43. Os três são apontados pelas forças de segurança de São Paulo como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e continuam foragidos.
Luiz é acusado de ter recebido o fuzil das mãos de Dahesly. Policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão em um dos endereços dele, na zona sul paulistana, mas não o encontraram. Os agentes apuraram que um Toyota Hilux escuro ficou estacionado em frente a residência dele alguns dias. O carro é semelhante ao usado pelos atiradores no crime.
O DHPP também prendeu um integrante do PCC na Baixada Santista conhecido como Fofão. Ele foi detido para averiguação. O criminoso não teria participado do assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, mas saberia tudo sobre o crime.
Em entrevista coletiva ontem de manhã, o secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse não ter dúvidas de que o PCC está envolvido no homicídio do delegado Fontes, o pioneiro nas investigações contra a organização criminosa em São Paulo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.