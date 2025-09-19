Justiça decreta prisão de 6º suspeito de ligação com a morte de ex-delegado
A Justiça de São Paulo decretou hoje a prisão do sexto suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, 64, em Praia Grande, na Baixada Santista.
A coluna apurou que o sexto procurado pelas autoridades é Rafael Marcell Dias Simões, 43. O judiciário decretou a prisão temporária dele por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período. A polícia não localizou o homem até o momento. Não há informações sobre qual teria sido a participação do foragido no crime.
Rafael já foi condenado a 23 anos de prisão, entre outros, por extorsão mediante sequestro. Ele ficou preso na Penitenciária de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, forte reduto do PCC (Primeiro Comando da Capital).
A defesa de Rafael não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
Polícia prendeu homem hoje
O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) prendeu hoje Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, apontado como integrante do PCC na Baixada Santista. O criminoso não teria participado do assassinato do delegado, mas saberia tudo sobre o crime.
O departamento e a Corregedoria da Polícia Militar também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa usada por criminosos envolvidos no crime, localizada no bairro Jardim Imperador, em Praia Grande.
O imóvel, alugado para temporadas, seria do irmão de um policial militar da ativa. Foi lá que uma suspeita presa foi buscar um fuzil que pode ter sido usado no crime. Mandados também são cumpridos em outros endereços ligados ao dono da casa e do irmão PM. A polícia tenta descobrir para quem a casa foi alugada.
A vítima foi morta a tiros de fuzil na última segunda-feira (15), na Praia Grande, Baixada Santista. Imagens de câmeras de segurança mostraram homens desembarcando de um Toyota Hilux SW4 e disparando dezenas de vezes contra o delegado.
Os atiradores usavam colete à prova de balas e capuz, e demonstravam ter conhecimento tático militar, segundo disseram à reportagem fontes policiais ouvidas na condição de anonimato.
Mais foragidos
Além de Fofão, apenas Dahesly Oliveira Pires, 25, está presa. Ela é acusada de ter transportado um fuzil, utilizado no crime, na Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo.
Dahesly foi buscar o armamento na casa do Jardim Imperador. A residência foi utilizada como base dos criminosos e acabou periciada. Foram colhidas várias impressões digitais e materiais genéticos no imóvel.
Outros três suspeitos identificados pela polícia são Felipe Avelino da Silva, 33, Flávio Henrique de Souza, 24, e Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43. O trio é apontado pelas forças de segurança de São Paulo como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e segue foragido.
Luiz é acusado de ter recebido o fuzil das mãos de Dahesly. Policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão em um dos endereços dele, na zona sul paulistana, mas não o encontraram. Os agentes apuraram que um Toyota Hilux SW4 escuro ficou estacionado em frente à residência dele alguns dias. O carro é semelhante ao usado pelos atiradores no crime.
Em entrevista coletiva ontem de manhã, o secretário estadual da Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse não ter dúvidas de que o PCC está envolvido no homicídio do delegado Fontes, o pioneiro nas investigações contra a organização criminosa em São Paulo.
