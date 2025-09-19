Justiça decreta prisão de 6º suspeito de ligação com a morte de ex-delegado

A Justiça de São Paulo decretou hoje a prisão do sexto suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, 64, em Praia Grande, na Baixada Santista.

A coluna apurou que o sexto procurado pelas autoridades é Rafael Marcell Dias Simões, 43. O judiciário decretou a prisão temporária dele por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período. A polícia não localizou o homem até o momento. Não há informações sobre qual teria sido a participação do foragido no crime.

Rafael já foi condenado a 23 anos de prisão, entre outros, por extorsão mediante sequestro. Ele ficou preso na Penitenciária de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, forte reduto do PCC (Primeiro Comando da Capital).