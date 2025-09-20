Justiça decreta prisão de dono de casa usada por assassinos de Ruy Ferraz

A Justiça decretou na manhã de hoje a prisão do motorista Willians da Silva Marques, 36, dono da casa do Jardim Imperador, em Praia Grande, na Baixada Santista, utilizada por um quadrilha envolvida no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes. e onde estava escondido um fuzil, supostamente usado na ação.

Segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Marques e está foragido e a prisão foi pedida porque ele se recusou em revelar para quem havia alugado a residência, e ainda teria prometido se apresentar à Polícia Civil e não o fez.

Marques é irmão de um policial militar. O PM foi ouvido ontem pelo DHPP e a Corregedoria da corporação, entregou o telefone celular. O Departamento de Homicídios deixou claro que está descartada a participação dele na morte de Ruy Ferraz Fontes.