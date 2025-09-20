Justiça decreta prisão de dono de casa usada por assassinos de Ruy Ferraz
A Justiça decretou na manhã de hoje a prisão do motorista Willians da Silva Marques, 36, dono da casa do Jardim Imperador, em Praia Grande, na Baixada Santista, utilizada por um quadrilha envolvida no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes. e onde estava escondido um fuzil, supostamente usado na ação.
Segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Marques e está foragido e a prisão foi pedida porque ele se recusou em revelar para quem havia alugado a residência, e ainda teria prometido se apresentar à Polícia Civil e não o fez.
Marques é irmão de um policial militar. O PM foi ouvido ontem pelo DHPP e a Corregedoria da corporação, entregou o telefone celular. O Departamento de Homicídios deixou claro que está descartada a participação dele na morte de Ruy Ferraz Fontes.
Até agora o DHPP identificou os nomes de sete envolvidos no crime. Três estão presos. São eles Dahesly Oliveira Pires, 25, acusada de transportar um fuzil do casa da Praia Grande até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Batista, 43, conhecido como Fofão, e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.
Fofão diz - DHPP - admitiu ter dado fuga para Jaguar após o assassinato do delegado. Ele foi preso ontem de manhã. Jaguar se apresentou na manhã de hoje e alegou inocência. Assim como Fofão, ele é apontado como integrante do PCC (Primeiro comando da Capital). Foi condenado a 23 anos por sequestro e passou por várias prisões destinadas a presos da organização.
Outros três envolvidos na morte de Fontes seguem foragidos. Felipe Avelino da Silva, o Masquerano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza tiveram as impressões digitais deixada em um Jeep Renegade furtado e usado na fuga dos homens que mataram Fontes com tiros de fuzis.
Já Luiz Antonio Rodrigues de Miranda é acusado de pagar R$ 1.500,00 para Dahesly buscar o fuzil. O DHPP cumpriu mandados de busca no endereço dele e apurou que um Toyota Hilux escuro, semelhante ao usado pelos homens que mataram o delegado, ficou alguns dias estacionado na porta da casa dele.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.