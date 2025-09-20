Terceiro suspeito de ligação com assassinato de Ruy Ferraz é preso
O sexto suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, 64, em Praia Grande, na Baixada Santista, foi preso após se entregar à polícia. Esta é a terceira prisão do caso.
Rafael Marcell Dias Simões, 43, o Jaguar se entregou em São Vicente, no litoral de SP e será levado ao DHPP, na capital, ainda hoje para ser ouvido. Ontem, a Justiça decretou a prisão temporária dele por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Não há informações sobre qual teria sido a participação de Jaguar no crime. A defesa de Rafael não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
Jaguar já foi condenado a 23 anos de prisão, entre outros, por extorsão mediante sequestro. Ele ficou preso na Penitenciária de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, forte reduto do PCC (Primeiro Comando da Capital).
Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na última segunda-feira (15). Imagens de câmeras de segurança mostraram homens desembarcando de um Toyota Hilux SW4 e disparando dezenas de vezes contra o delegado. Os atiradores usavam colete à prova de balas e capuz, e demonstravam ter conhecimento tático militar, segundo disseram à reportagem fontes policiais ouvidas na condição de anonimato.
Outros dois detidos
Ontem, a polícia prendeu Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão. Ele é apontado como integrante do PCC na Baixada Santista. O criminoso não teria participado do assassinato do delegado, mas saberia tudo sobre o crime.
Além de Fofão, Dahesly Oliveira Pires, 25, está presa. Ela teria transportado um fuzil, utilizado no crime, de Praia Grande até Diadema, na Grande São Paulo.
Dahesly foi buscar o armamento na casa do Jardim Imperador. A residência foi utilizada como base dos criminosos e acabou periciada. Foram colhidas várias impressões digitais e materiais genéticos no imóvel.
Foragidos
Outros três suspeitos seguem foragidos. Ligados ao PCC, segundo a polícia, são Felipe Avelino da Silva, 33, Flávio Henrique de Souza, 24, e Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43.
Luiz é acusado de ter recebido o fuzil das mãos de Dahesly. Policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão em um dos endereços dele, na zona sul de SP, mas não o encontraram. Os agentes apuraram que um Toyota Hilux SW4 escuro ficou estacionado em frente à residência dele alguns dias. O carro é semelhante ao usado pelos atiradores no crime.
