Terceiro suspeito de ligação com assassinato de Ruy Ferraz é preso

O sexto suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, 64, em Praia Grande, na Baixada Santista, foi preso após se entregar à polícia. Esta é a terceira prisão do caso.

Rafael Marcell Dias Simões, 43, o Jaguar se entregou em São Vicente, no litoral de SP e será levado ao DHPP, na capital, ainda hoje para ser ouvido. Ontem, a Justiça decretou a prisão temporária dele por 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Não há informações sobre qual teria sido a participação de Jaguar no crime. A defesa de Rafael não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.