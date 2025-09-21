Caso Ruy Ferraz: Ex-delegado viu falhas em contratos e avisaria o TCE

Segundo o DHPP, a princípio, os documentos encontrados não indicam qualquer relação com o assassinato. Uma das atribuições de Ferraz, enquanto secretário da Administração, era acompanhar os processos licitatórios, como afirmou o prefeito Alberto Mourão (MDB) em entrevistas.

Pessoas próximas ao ex-delegado disseram não acreditar que o assassinato dele foi motivado por possíveis irregularidades em processos licitatórios, já que o TCE pode levar até três anos para analisar o caso e, geralmente, em situações assim, a empresa investigada é substituída.

Uma dessas pessoas até orientou o ex-delegado a como fazer o documento a ser entregue ao TCE. Segundo ela, a descoberta das irregularidades é recente e provavelmente não foi a causa do homicídio de Ferraz, porque tudo leva a crer que a logística, a preparação do crime, antecedeu essa apuração e a ação para matar a vítima foi planejada pelo menos seis meses atrás.

Ela citou como exemplo os furtos de dois veículos comprovadamente usados no crime. Um Toyota Hilux ocupado pelos atiradores foi furtado em julho deste ano, em Pinheiros, na zona oeste paulistana, e um Jeep Renegade utilizado na fuga dos pelos matadores foi furtado em março, na Cidade Dutra, zona sul.

Envolvimento do PCC

Essa hipótese [descoberta das irregularidades ter motivado o crime], porém, não é descartada pelo DHPP. Outra linha de investigação seria o envolvimento de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), já que Fontes, o pioneiro no combate à organização, prendeu todos os líderes e algumas mulheres dos chefes do grupo.