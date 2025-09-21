Caso Ruy Ferraz: Ex-delegado viu falhas em contratos e avisaria o TCE
O ex-delegado da Polícia Civil e secretário de Administração de Praia Grande, na Baixada Santista, Ruy Ferraz Fontes, 64, apurou irregularidades em processos licitatórios com a prefeitura local e planejava preparar um documento para apresentar ao TCE (Tribunal de Contas do Estado).
Ferraz foi assassinado a tiros de fuzil no último dia 16. O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) identificou sete suspeitos de envolvimento no crime. Todos tiveram a prisão temporária decretada. Quatro estão presos e três continuam foragidos.
No carro do ex-delegado foram encontrados uma pasta com documentos, o telefone celular dele e outros objetos pessoais. O material foi apreendido pela força-tarefa criada para investigar o crime e vai passar por análise e perícia nos próximos dias.
Segundo o DHPP, a princípio, os documentos encontrados não indicam qualquer relação com o assassinato. Uma das atribuições de Ferraz, enquanto secretário da Administração, era acompanhar os processos licitatórios, como afirmou o prefeito Alberto Mourão (MDB) em entrevistas.
Pessoas próximas ao ex-delegado disseram não acreditar que o assassinato dele foi motivado por possíveis irregularidades em processos licitatórios, já que o TCE pode levar até três anos para analisar o caso e, geralmente, em situações assim, a empresa investigada é substituída.
Uma dessas pessoas até orientou o ex-delegado a como fazer o documento a ser entregue ao TCE. Segundo ela, a descoberta das irregularidades é recente e provavelmente não foi a causa do homicídio de Ferraz, porque tudo leva a crer que a logística, a preparação do crime, antecedeu essa apuração e a ação para matar a vítima foi planejada pelo menos seis meses atrás.
Ela citou como exemplo os furtos de dois veículos comprovadamente usados no crime. Um Toyota Hilux ocupado pelos atiradores foi furtado em julho deste ano, em Pinheiros, na zona oeste paulistana, e um Jeep Renegade utilizado na fuga dos pelos matadores foi furtado em março, na Cidade Dutra, zona sul.
Envolvimento do PCC
Essa hipótese [descoberta das irregularidades ter motivado o crime], porém, não é descartada pelo DHPP. Outra linha de investigação seria o envolvimento de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), já que Fontes, o pioneiro no combate à organização, prendeu todos os líderes e algumas mulheres dos chefes do grupo.
O ex-delegado foi inclusive o primeiro a divulgar os primeiros organogramas do PCC, como divulgou esta coluna no último dia 17.
Até agora o DHPP anunciou os nomes de sete envolvidos no crime. Os presos são Dahesly Oliveira Pires, 25, acusada de transportar um fuzil de Praia Grande até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão, e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.
O último a ser preso foi o motorista Willian Silva Marques, 36, dono da casa do Jardim Imperador, em Praia Grande, uma das residências utilizadas pelos criminosos no assassinato do ex-delegado. Um segundo imóvel fica em Mongaguá, na Baixada santista.
Fofão, segundo a polícia, admitiu ter dado fuga para Jaguar após o assassinato do ex-delegado. Ele foi preso na manhã da última sexta-feira. Jaguar, condenado a 23 anos por sequestros, se apresentou à polícia na madrugada de ontem e alegou inocência. Ambos são apontados como integrantes do PCC. Três envolvidos na morte de Fontes seguem foragidos. Imperador que Dahesly foi buscar um fuzil, possivelmente usado no crime. Em depoimento à polícia, ela contou que ganhou R$ 1,5 mil pelo serviço.
O DHPP afirma que o pagamento foi feito por Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43. Ele é outro foragido com prisão temporária decretada. Agentes apuraram que um Toyota Hilux, de cor escura, semelhante ao usado pelos atiradores que mataram Fontes, ficou dias estacionado na frente da casa dele.
Os dois foragidos restantes são Felipe Avelino da Silva, 33, o Masquerano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24. Eles deixaram impressões digitais em um Jeep Renegade furtado e usado na fuga dos homens que mataram Fontes.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos sete suspeitos. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver manifestação dos defensores deles.
