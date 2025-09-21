Dono de casa usada por assassinos de delegado é preso e fica em silêncio
O motorista Willian Silva Marques, 36, dono de uma casa em Praia Grande, na Baixada Santista, alugada para os assassinos do delegado Ruy Ferraz Fontes, se apresentou na madrugada de hoje no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e ficou em silêncio. Ele passou por audiência de custódia neste domingo e amanhã deve ser ouvido novamente.
Marques é o quarto preso investigado por envolvimento na morte do delegado e estava com prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça. Segundo a polícia civil, ele estava acompanhado de um advogado, não entregou o telefone celular e vai continuar preso porque não revelou para quem alugou o imóvel.
Agentes do DHPP afirmaram que Marques se recusou a colaborar com as investigações. "Ele não quis contar nem mesmo se fazia contrato ao locar o imóvel e limitou-se a dizer que desconhecia os motivos de sua prisão", afirmou um policial do departamento.
Ele é irmão de um policial militar. O PM, cuja participação no crime foi descartada pelo DHPP, convenceu o irmão a se apresentar à Polícia Civil.
Quatro presos por envolvimento no caso
Até o momento foram revelados os nomes de sete envolvidos no crime. Além de Marques outros três estão presos: Dahesly Oliveira Pires, 25 acusada de transportar um fuzil da casa alugada em Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão; e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.
Fofão, segundo a polícia, admitiu ter dado fuga para Jaguar após o assassinato do delegado. Ele foi preso na manhã da última sexta-feira. Jaguar, condenado a 23 anos por sequestros, se apresentou à polícia na madrugada de ontem e alegou inocência.
Ambos são apontados como integrantes do PCC. Três envolvidos na morte de Fontes seguem foragidos. Um deles é Luiz Antonio Rodrigues de Miranda, 43, apontado como responsável por pagar R$ 1,5 mil para Dahesly buscar o fuzil na casa alugada por Marques, no Jardim Imperador, em Praia grande.
O DHPP foi à residência de Miranda, em Cidade Ademar, zona leste paulistana, e apurou que um Toyota Hilux, de cor escura, semelhante ao usado pelos atiradores que mataram Ruy Ferraz, ficou dias estacionado na frente do imóvel dele.
Os dois foragidos restantes são Felipe Avelino da Silva, 33, o Masquerano, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24. Eles deixaram impressões digitais em um Jeep Renegade furtado e usado na fuga dos homens que mataram Fontes.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos sete suspeitos. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver manifestação dos defensores deles.
