Gakiya negou semiaberto para 'preso poeta' envolvido em morte de delegado
O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) de Presidente Prudente (SP), negou por duas vezes, em 2017 e em 2019, o regime semiaberto para o preso Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar, um dos envolvidos no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes.
Jaguar também era chamado de "preso poeta" porque em 2011, quando cumpria pena na Penitenciária de São Vicente (SP) foi o segundo colocado no 7º Concurso de redação "Ler e escrever é preciso", com a poesia intitulada "A falência das Acácias" (veja abaixo).
Condenado a 23 anos de prisão por dois sequestros, Jaguar, apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) é suspeito de ter participado diretamente da execução do delegado Fontes, morto a tiros de fuzil no último dia 16 na Praia Grande, na Baixada Santista.
Para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), há fortes indícios de que Jaguar estava no Toyota Hilux ocupado pelos atiradores. O suspeito se entregou à polícia no último sábado e deve ser ouvido ainda hoje por videoconferência em uma unidade prisional em São Vicente (SP).
Liberdade condicional
Jaguar estava em liberdade havia um ano e meio. Em 15 de março de 2024, após ser submetido a vários exames criminológicos, o preso foi beneficiado com o livramento condicional e deixou a Penitenciária 1 de Mirandópolis (SP), um forte reduto do PCC, pela porta da frente.
A promotoria das Execuções de Araçatuba (SP) e o Deecrim 2 (Departamento Estadual das Execuções Criminais), da mesma comarca, entenderam que o condenado cumpria todos os requisitos para ser colocado em liberdade.
Porém, sete anos e meio antes de ganhar a rua, em setembro de 2017, quando estava na Penitenciária de Presidente Bernardes, o preso entrou na Justiça pedindo a progressão para o semiaberto.
O promotor Lincoln Gakiya, que há duas décadas investiga o PCC, negou o pedido e observou que o sentenciado era autor de crimes hediondos e tinha longa pena a cumprir.
Pena longa
Em 6 de maio de 2019, Jaguar novamente pleiteou o semiaberto. A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) se manifestou favorável à progressão de regime. O exame criminológico apontava que Jaguar havia "evidenciado arrependimento" [dos crimes] e "desejo de recuperação".
O prisioneiro ainda estava recolhido em Presidente Bernardes. Lincoln Gakiya mais uma vez analisou o pedido. E em 31 de maio de 2019 se posicionou contra. O promotor escreveu na decisão: "Trata-se de pessoa perigosa corrompida pelo submundo do crime".
Gakiya mencionou ainda que Jaguar tinha longa a pena a cumprir, até 2 de maio de 2031. E advertiu que "se o condenado fosse beneficiado com o regime semiaberto poderia empreender fuga e voltar a delinquir". A Justiça concordou com o promotor.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Jaguar. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores dele.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.