Gakiya negou semiaberto para 'preso poeta' envolvido em morte de delegado

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) de Presidente Prudente (SP), negou por duas vezes, em 2017 e em 2019, o regime semiaberto para o preso Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar, um dos envolvidos no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes.

Jaguar também era chamado de "preso poeta" porque em 2011, quando cumpria pena na Penitenciária de São Vicente (SP) foi o segundo colocado no 7º Concurso de redação "Ler e escrever é preciso", com a poesia intitulada "A falência das Acácias" (veja abaixo).

Condenado a 23 anos de prisão por dois sequestros, Jaguar, apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) é suspeito de ter participado diretamente da execução do delegado Fontes, morto a tiros de fuzil no último dia 16 na Praia Grande, na Baixada Santista.