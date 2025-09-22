Assine UOL
Josmar Jozino

Josmar Jozino

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Gakiya negou semiaberto para 'preso poeta' envolvido em morte de delegado

Josmar Jozino
Colunista do UOL
Atualizada em
Rafael Marcell Dias Simões teve a prisão decretada pela Justiça
Rafael Marcell Dias Simões teve a prisão decretada pela Justiça Imagem: Obtido pelo colunista do UOL Josmar Jozino

O promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) de Presidente Prudente (SP), negou por duas vezes, em 2017 e em 2019, o regime semiaberto para o preso Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar, um dos envolvidos no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes.

Jaguar também era chamado de "preso poeta" porque em 2011, quando cumpria pena na Penitenciária de São Vicente (SP) foi o segundo colocado no 7º Concurso de redação "Ler e escrever é preciso", com a poesia intitulada "A falência das Acácias" (veja abaixo).

Condenado a 23 anos de prisão por dois sequestros, Jaguar, apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) é suspeito de ter participado diretamente da execução do delegado Fontes, morto a tiros de fuzil no último dia 16 na Praia Grande, na Baixada Santista.

Poesia de Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar
Poesia de Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar Imagem: Reprodução

Para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), há fortes indícios de que Jaguar estava no Toyota Hilux ocupado pelos atiradores. O suspeito se entregou à polícia no último sábado e deve ser ouvido ainda hoje por videoconferência em uma unidade prisional em São Vicente (SP).

Liberdade condicional

Jaguar estava em liberdade havia um ano e meio. Em 15 de março de 2024, após ser submetido a vários exames criminológicos, o preso foi beneficiado com o livramento condicional e deixou a Penitenciária 1 de Mirandópolis (SP), um forte reduto do PCC, pela porta da frente.

A promotoria das Execuções de Araçatuba (SP) e o Deecrim 2 (Departamento Estadual das Execuções Criminais), da mesma comarca, entenderam que o condenado cumpria todos os requisitos para ser colocado em liberdade.

Porém, sete anos e meio antes de ganhar a rua, em setembro de 2017, quando estava na Penitenciária de Presidente Bernardes, o preso entrou na Justiça pedindo a progressão para o semiaberto.

Continua após a publicidade

O promotor Lincoln Gakiya, que há duas décadas investiga o PCC, negou o pedido e observou que o sentenciado era autor de crimes hediondos e tinha longa pena a cumprir.

Pena longa

Em 6 de maio de 2019, Jaguar novamente pleiteou o semiaberto. A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) se manifestou favorável à progressão de regime. O exame criminológico apontava que Jaguar havia "evidenciado arrependimento" [dos crimes] e "desejo de recuperação".

O prisioneiro ainda estava recolhido em Presidente Bernardes. Lincoln Gakiya mais uma vez analisou o pedido. E em 31 de maio de 2019 se posicionou contra. O promotor escreveu na decisão: "Trata-se de pessoa perigosa corrompida pelo submundo do crime".

Gakiya mencionou ainda que Jaguar tinha longa a pena a cumprir, até 2 de maio de 2031. E advertiu que "se o condenado fosse beneficiado com o regime semiaberto poderia empreender fuga e voltar a delinquir". A Justiça concordou com o promotor.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Jaguar. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento dos defensores dele.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.