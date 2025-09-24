Caso Ruy Ferraz: foragido do PCC alugou segunda casa usada por assassinos
A segunda casa usada pelos assassinos do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros no último dia 16 em Praia Grande, foi alugada no município vizinho de Mongaguá, na Baixada Santista, por Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, tido como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).
O locatário é o mesmo que deixou impressões digitais no Jeep Renegade furtado para ser usado durante a fuga dos atiradores. Ele e outras sete pessoas acusadas de envolvimento no crime tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Quatro - um deles Flávio - estão foragidos. Outros quatro já foram presos.
O oitavo mandado de prisão temporária foi expedido ontem contra um homem cuja digital foi colhida na casa de Mongaguá. O nome dele não foi divulgado, mas agentes revelaram que o fugitivo é um criminoso com vários antecedentes criminais.
A residência de Mongaguá fica em uma rua perto dos Morro do Macaco e foi periciada. Segundo policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), foram coletadas ao menos 40 impressões digitais em todos os cômodos do imóvel.
Já a primeira casa alugada pelo bando fica no Jardim Imperador, em Praia Grande, e é do motorista Willian Silva Marques, 36. Ele é irmão de um PM e se apresentou à polícia no último domingo, em uma delegacia de São Vicente (SP).
Marques é o quarto preso acusado de participação no crime. Segundo o DHPP, ele não entregou o telefone celular, não quis colaborar com as investigações e limitou-se a dizer, a princípio, que havia alugado o imóvel para um tal de Luís. Por isso ficou preso.
Além de Marques outros três investigados estão deidos: Dahesly Oliveira Pires, 25 acusada de transportar um fuzil da casa alugada em Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão; e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.
Fofão, segundo a polícia, admitiu ter dado fuga para Jaguar após o assassinato do delegado. Ele foi preso sexta-feira. Jaguar, condenado a 23 anos por sequestros se apresentou à polícia na madrugada de sábado e alegou inocência. Ambos são apontados como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).
O DHPP também procura Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43, apontado como responsável por pagar R$ 1,5 mil para Dahesly buscar o fuzil na casa alugada por Marques.
O DHPP foi à residência de Miranda, em Cidade Ademar, zona sul paulistana, e apurou que um Toyota Hilux, de cor escura, semelhante ao usado pelos atiradores que mataram Ruy Ferraz, ficou dias estacionado na frente do imóvel dele.
O comparsa de Flávio, identificado como Felipe Avelino da Silva, 33, o Masquerano, é outro foragido. A impressão digital dele também foi encontrada no Renegade abandonado a cerca de dois quilômetros do local da execução de Ruy Ferraz Fontes.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos oito suspeitos. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver manifestação dos defensores deles.
