Caso Ruy Ferraz: foragido do PCC alugou segunda casa usada por assassinos

A residência de Mongaguá fica em uma rua perto dos Morro do Macaco e foi periciada. Segundo policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), foram coletadas ao menos 40 impressões digitais em todos os cômodos do imóvel.

Já a primeira casa alugada pelo bando fica no Jardim Imperador, em Praia Grande, e é do motorista Willian Silva Marques, 36. Ele é irmão de um PM e se apresentou à polícia no último domingo, em uma delegacia de São Vicente (SP).

Marques é o quarto preso acusado de participação no crime. Segundo o DHPP, ele não entregou o telefone celular, não quis colaborar com as investigações e limitou-se a dizer, a princípio, que havia alugado o imóvel para um tal de Luís. Por isso ficou preso.

Além de Marques outros três investigados estão deidos: Dahesly Oliveira Pires, 25 acusada de transportar um fuzil da casa alugada em Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão; e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.

Fofão, segundo a polícia, admitiu ter dado fuga para Jaguar após o assassinato do delegado. Ele foi preso sexta-feira. Jaguar, condenado a 23 anos por sequestros se apresentou à polícia na madrugada de sábado e alegou inocência. Ambos são apontados como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O DHPP também procura Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43, apontado como responsável por pagar R$ 1,5 mil para Dahesly buscar o fuzil na casa alugada por Marques.