Justiça decide levar a júri os três PMs acusados de matar o delator do PCC

Os três estão foragidos e respondem pelos crimes de duplo homicídio, duas tentativas e organização criminosa. A Justiça ainda não decidiu se eles vão ser submetidos a júri popular. Didi é tio de Kauê e participou, com Cigarreiro, do sequestro de Gritzbach em janeiro de 2022, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Gritzbach foi levado a um "tribunal do crime" após ser acusado de ter mandado matar o narcotraficante Antônio Bechelli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, criminoso influente no PCC (Primeiro Comando da Capital), assassinado a tiros em 27 de dezembro de 2021 no Tatuapé.

Cigarreiro é ligado ao CV (Comando Vermelho) do Rio de Janeiro e ao PCC e foi apresentado a integrantes da facção criminosa paulista por Cara Preta. Um dia antes do assassinato de Gritzbach, ele fretou um avião em Jundiaí (SP) e foi para o Rio, onde se refugiou na Vila Cruzeiro, Penha, reduto do CV.

Para o DHPP, Gritzbach foi assassinado porque desviou R$ 100 milhões em criptomoedas de Cara Preta e ordenou a morte dele; sumiu com outros R$ 4 milhões de Cigarreiro; e ainda delatou integrantes do PCC para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

As investigações do DHPP apontam que Gritzbach foi morto por um consórcio formado por criminosos do PCC e do CV, com a participação dos três PMs acusados de participação direta na execução do crime e a facilitação dos militares responsáveis pela escolta da vítima.

Além de Cigarreiro e Didi, Gritzbach também havia delatado à Corregedoria da Polícia Civil um delegado e outros seis investigadores acusados por corrupção e um advogado e dois empresários vinculados ao PCC. Todos estão presos preventivamente, mas não respondem pelo homicídio.