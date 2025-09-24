Justiça decide levar a júri os três PMs acusados de matar o delator do PCC
A Justiça decidiu levar a júri popular os três PMs acusados de participar diretamente do assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, o delator do PCC (Primeiro comando da Capital), morto a tiros de fuzil em 8 de novembro do ano passado no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Os réus são o soldado Ruan Silva Rodrigues, 32, o cabo Dênis Antônio Martins, 40, e o tenente Fernando Genauro da Silva, 33. Eles estão presos preventivamente no presídio Militar Romão Gomes e são acusados de homicídio doloso e organização criminosa.
Os três também vão responder pelo homicídio de Celso Araújo Sampaio Novaes, e pelas tentativas de homicídios de Willian Souza Santos e Samara de Oliveira. Eles estavam no aeroporto no dia em que Gritzbach foi assassinado e foram atingidos pelos disparos.
O cabo Dênis, do 30º Batalhão (Carapicuíba), é apontado como um dos atiradores que executou Gritzbach. O soldado Ruan, do 20º Batalhão (Barueri) é tido pela Corregedoria da PM como o segundo atirador. Ele é amigo do cabo Dênis.
O tenente Genauro do 23º Batalhão (Pinheiros) foi acusado de ter auxiliado a fuga do cabo e o soldado. Ele e Dênis trabalharam na Força Tática do 42º Batalhão, em Osasco (SP), e atuaram na mesma viatura em 16 de novembro de 2013. O tenente era amigo de Gritzbach e frequentava a casa dele.
O juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, da Vara do Júri de Guarulhos, na grande São Paulo, anunciou no último dia 17 a sentença de pronúncia, ou seja, a decisão de levar os acusados a júri popular.
Mandantes
Na mesma decisão, o magistrado observa que também estão envolvidos na execução de Gritzbach, o narcotraficante Emílio Carlos Gongorra Castilho, 41, o Bill ou Cigarreiro, Diego dos Santos Amaral, o Didi, e Kauê do Amaral Coelho, 29.
Cigarreiro e Didi foram apontados como os mandantes do assassinato e Kauê como o olheiro que estava no aeroporto no dia do crime e avisou aos atiradores o exato momento em que a vítima deixava o saguão do Terminal 2.
Os três estão foragidos e respondem pelos crimes de duplo homicídio, duas tentativas e organização criminosa. A Justiça ainda não decidiu se eles vão ser submetidos a júri popular. Didi é tio de Kauê e participou, com Cigarreiro, do sequestro de Gritzbach em janeiro de 2022, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.
Gritzbach foi levado a um "tribunal do crime" após ser acusado de ter mandado matar o narcotraficante Antônio Bechelli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, criminoso influente no PCC (Primeiro Comando da Capital), assassinado a tiros em 27 de dezembro de 2021 no Tatuapé.
Cigarreiro é ligado ao CV (Comando Vermelho) do Rio de Janeiro e ao PCC e foi apresentado a integrantes da facção criminosa paulista por Cara Preta. Um dia antes do assassinato de Gritzbach, ele fretou um avião em Jundiaí (SP) e foi para o Rio, onde se refugiou na Vila Cruzeiro, Penha, reduto do CV.
Para o DHPP, Gritzbach foi assassinado porque desviou R$ 100 milhões em criptomoedas de Cara Preta e ordenou a morte dele; sumiu com outros R$ 4 milhões de Cigarreiro; e ainda delatou integrantes do PCC para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).
As investigações do DHPP apontam que Gritzbach foi morto por um consórcio formado por criminosos do PCC e do CV, com a participação dos três PMs acusados de participação direta na execução do crime e a facilitação dos militares responsáveis pela escolta da vítima.
Além de Cigarreiro e Didi, Gritzbach também havia delatado à Corregedoria da Polícia Civil um delegado e outros seis investigadores acusados por corrupção e um advogado e dois empresários vinculados ao PCC. Todos estão presos preventivamente, mas não respondem pelo homicídio.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.