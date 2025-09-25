Caso Ruy Ferraz: polícia procura o 8º suspeito após achar digitais em casa

O locatário é o mesmo que deixou impressões digitais no Jeep Renegade furtado em SP e usado para dar fuga dos atiradores. Assim como os outros sete suspeitos, ele também teve a prisão temporária decretada. Quatro - um deles Flávio - estão foragidos. Outros quatro já foram presos.

A residência de Mongaguá fica em uma rua perto do Morro do Macaco e foi periciada. Segundo policiais do Departamento de Homicídios, foram coletadas ao menos 40 impressões digitais em todos os cômodos do imóvel, incluindo a do locatário Flávio e de Gomes.

Já a primeira casa alugada pelo bando fica no Jardim Imperador, em Praia Grande, e é do motorista Willian Silva Marques, 36. Ele é irmão de um policial militar e se apresentou à polícia no último domingo, em uma delegacia de São Vicente (SP).

Marques é o quarto preso acusado de participação no crime. Segundo o DHPP, ele não entregou o telefone celular, não quis colaborar com as investigações e limitou-se a dizer, a princípio, que havia alugado o imóvel "para um tal de Luís". Por isso ficou preso.

Quatro presos e quatro foragidos

Além de Marques outros três investigados estão presos: Dahesly Oliveira Pires, 25, acusada de transportar um fuzil da casa alugada em Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão; e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.