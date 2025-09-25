Caso Ruy Ferraz: polícia procura o 8º suspeito após achar digitais em casa
A Polícia Civil identificou o oitavo suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros de fuzil no último dia 16 na Praia Grande, Baixada Santista. O nome dele é Umberto Alberto Gomes, 39, condenado por roubos.
Ele foi identificado porque deixou impressões digitais em uma segunda casa alugada pelos assassinos no município de Mongaguá, no litoral sul de SP. Gomes teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça e está foragido. Ele tem condenações por roubo.
O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) apurou que a segunda casa foi alugada 18 dias antes do assassinato do delegado por Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, apontado pelas forças de segurança como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).
O locatário é o mesmo que deixou impressões digitais no Jeep Renegade furtado em SP e usado para dar fuga dos atiradores. Assim como os outros sete suspeitos, ele também teve a prisão temporária decretada. Quatro - um deles Flávio - estão foragidos. Outros quatro já foram presos.
A residência de Mongaguá fica em uma rua perto do Morro do Macaco e foi periciada. Segundo policiais do Departamento de Homicídios, foram coletadas ao menos 40 impressões digitais em todos os cômodos do imóvel, incluindo a do locatário Flávio e de Gomes.
Já a primeira casa alugada pelo bando fica no Jardim Imperador, em Praia Grande, e é do motorista Willian Silva Marques, 36. Ele é irmão de um policial militar e se apresentou à polícia no último domingo, em uma delegacia de São Vicente (SP).
Marques é o quarto preso acusado de participação no crime. Segundo o DHPP, ele não entregou o telefone celular, não quis colaborar com as investigações e limitou-se a dizer, a princípio, que havia alugado o imóvel "para um tal de Luís". Por isso ficou preso.
Quatro presos e quatro foragidos
Além de Marques outros três investigados estão presos: Dahesly Oliveira Pires, 25, acusada de transportar um fuzil da casa alugada em Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão; e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.
Fofão, segundo a polícia, admitiu ter dado fuga para Jaguar após o assassinato do delegado. Ele foi preso sexta-feira. Jaguar, condenado a 23 anos por sequestros, se apresentou à polícia na madrugada de sábado e alegou inocência. Ambos são apontados como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).
O DHPP também procura Luiz Antonio Rodrigues de Miranda, 43, apontado como responsável por pagar R$ 1,5 mil para Dahesly buscar o fuzil na casa alugada por Marques.
Policiais foram até a residência de Miranda, em Cidade Ademar, zona sul paulistana, e apurou que um Toyota Hilux, de cor escura, semelhante ao usado pelos atiradores que mataram Ruy Ferraz, ficou dias estacionado na frente do imóvel dele
O comparsa de Flávio, identificado como Felipe Avelino da Silva, 33, o Masquerano, é outro foragido. A impressão digital dele também foi encontrada no Renegade abandonado a cerca de dois quilômetros do local da execução de Ruy Ferraz Fontes.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos oito suspeitos. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver manifestação dos defensores deles
