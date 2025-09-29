Caso Ruy Ferraz: subsecretário de Praia Grande é alvo de mandado de busca

Os policiais civis cumpriram oito mandados de busca e apreensão na Baixada Santista. Cinco foram em Praia Grande. Segundo o Departamento de Homicídios, os alvos são pessoas que têm contato com funcionários da Prefeitura de Praia Grande.

O DHPP já sabe que os assassinos de Ruy Ferraz Fontes alugaram duas casas usadas como logística para a execução do assassinato. Uma foi locada em Mongaguá, na Baixada Santista, por Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, tido como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O locatário é o mesmo que deixou impressões digitais no Jeep Renegade furtado para dar fuga aos atiradores. Ele e outras sete pessoas acusadas de envolvimento no crime tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Quatro -um deles Flávio - estão foragidos. Outros quatro já foram presos.

A primeira residência alugada fica no Jardim Imperador, em Praia Grande, e é do motorista Willian Silva Marques, 36. Ele é irmão de um policial militar e se apresentou à polícia na semana passada em uma delegacia de São Vicente (SP).

Marques é o quarto preso acusado de participação no crime. Além dele estão presos Dahesly Oliveira Pires, 25, acusada de transportar um fuzil da casa alugada em Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão; e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.

Fofão, segundo a polícia, admitiu ter dado fuga para Jaguar após o assassinato do delegado. Ele foi preso no último dia 19. Jaguar, condenado a 23 anos por sequestros se apresentou à polícia no dia seguinte e alegou inocência. Ambos são apontados como integrantes do PCC.