Caso Ruy Ferraz: subsecretário de Praia Grande é alvo de mandado de busca
O subsecretário de Gestão de Tecnologia da Prefeitura de Praia Grande, na Baixada Santista, Sandro Rogério Pardini, 60, foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão relacionados ao assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes cumpridos hoje na Baixa Santista. Ele nega participação na morte do ex-colega.
Fontes era secretário da Administração da Prefeitura de Praia Grande e foi morto a tiros de fuzil no município no último dia 15. Até agora o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) identificou oito suspeitos de envolvimento no crime. Quatro estão presos.
No apartamento de Pardini, em Santos, foram apreendidos R$ 50 mil, US$ 10.030; 1.135 euros, telefone celular, computadores e documentos. Em um monte de notas totalizando R$ 8 mil, os agentes encontraram bilhetes com as anotações "R$ 2 mil Tadeu" e "R$ 6 mil Silvinha".
Os dólares estavam no interior de envelopes do Banco Daycoval e ARC Corretora de Câmbio. Também foram apreendidos cartões bancários, três registros de armas de fogo e um registro CAC (Colecionador, Atirador e Caçador).
Pardini já ocupou cargos importantes na Prefeitura de Praia Grande, como nas secretarias da Administração e na de Planejamento. Também foi diretor do Departamento de Integração da Informação do município.
O que diz a defesa de Pardini
Octávio Rolim, Patrícia Cristina de Britto Moita e Beatriz Mâncio, defensores de Pardini, informaram por meio de nota "que o cliente nega veementemente toda e qualquer participação, seja ela direita ou indireta nos fatos que estão sendo apurados".
Acrescentaram que "Pardini está à disposição das autoridades para colaborar, naquilo que estiver ao seu alcance, no efetivo esclarecimento deste trágico ocorrido".
Os advogados ressaltaram que "o cliente tem uma vida completamente voltada ao trabalho lícito e cuidado com a sua família".
Os policiais civis cumpriram oito mandados de busca e apreensão na Baixada Santista. Cinco foram em Praia Grande. Segundo o Departamento de Homicídios, os alvos são pessoas que têm contato com funcionários da Prefeitura de Praia Grande.
O DHPP já sabe que os assassinos de Ruy Ferraz Fontes alugaram duas casas usadas como logística para a execução do assassinato. Uma foi locada em Mongaguá, na Baixada Santista, por Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, tido como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).
O locatário é o mesmo que deixou impressões digitais no Jeep Renegade furtado para dar fuga aos atiradores. Ele e outras sete pessoas acusadas de envolvimento no crime tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Quatro -um deles Flávio - estão foragidos. Outros quatro já foram presos.
A primeira residência alugada fica no Jardim Imperador, em Praia Grande, e é do motorista Willian Silva Marques, 36. Ele é irmão de um policial militar e se apresentou à polícia na semana passada em uma delegacia de São Vicente (SP).
Marques é o quarto preso acusado de participação no crime. Além dele estão presos Dahesly Oliveira Pires, 25, acusada de transportar um fuzil da casa alugada em Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão; e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.
Fofão, segundo a polícia, admitiu ter dado fuga para Jaguar após o assassinato do delegado. Ele foi preso no último dia 19. Jaguar, condenado a 23 anos por sequestros se apresentou à polícia no dia seguinte e alegou inocência. Ambos são apontados como integrantes do PCC.
O DHPP também procura Luiz Antonio Rodrigues de Miranda, 43, apontado como responsável por pagar R$ 1,5 mil para Dahesly buscar o fuzil na casa alugada por Marques.
O DHPP foi à residência de Miranda, em Cidade Ademar, zona sul paulistana, e apurou que um Toyota Hilux, de cor escura, semelhante ao usado pelos atiradores que mataram Ruy Ferraz, ficou dias estacionado na frente do imóvel dele.
O comparsa de Flávio, identificado como Felipe Avelino da Silva, 33, o Mascherano, é ouro foragido. A impressão digital dele também foi encontrada no carro abandonado a cerca de dois quilômetros do local da execução de Ruy Ferraz Fontes.
Outro foragido foi identificado como Umberto Alberto Gomes, 39,condenado por roubo, Ele foi identificado porque deixou impressões digitais na casa alugada em Mongaguá.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos oito suspeitos investigados. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver manifestação dos defensores deles.
