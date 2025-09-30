Caso Ruy Ferraz: Suspeito de participar da morte de delegado é morto no PR

Suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes no último dia 15, em Praia Grande, Baixada Santista, Umberto Alberto Gomes, 39, morreu hoje em São José dos Pinhais (PR) ao ter, segundo a Polícia Civil, resistido à prisão.

Gomes, condenado por roubo, teria trocado tiros com policiais paranaenses e paulistas e foi atingido por disparos.

Ele foi identificado no caso do assassinato do delegado Ruy Ferraz porque deixou impressões digitais em uma segunda casa alugada pelos assassinos no município de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Ele estava com a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça.