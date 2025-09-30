Caso Ruy Ferraz: Suspeito de participar da morte de delegado é morto no PR
Suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes no último dia 15, em Praia Grande, Baixada Santista, Umberto Alberto Gomes, 39, morreu hoje em São José dos Pinhais (PR) ao ter, segundo a Polícia Civil, resistido à prisão.
Gomes, condenado por roubo, teria trocado tiros com policiais paranaenses e paulistas e foi atingido por disparos.
Ele foi identificado no caso do assassinato do delegado Ruy Ferraz porque deixou impressões digitais em uma segunda casa alugada pelos assassinos no município de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Ele estava com a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça.
A morte de Gomes foi confirmada posteriormente pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, em postagem nas redes sociais.
Logística do crime envolveu aluguel de casas
O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) apurou que os assassinos do delegado alugaram duas casas usadas como logística para a execução do crime. A de Mongaguá foi locada por Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, tido como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital).
Ele também deixou impressões digitais no Jeep Renegade furtado para dar fuga aos atiradores. Flávio e outras sete pessoas acusadas de envolvimento no crime tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Três -inclusive ele - estão foragidos. Outros quatro já foram presos.
A primeira residência alugada fica no Jardim Imperador, em Praia Grande, e é do motorista Willian Silva Marques, 36. Ele é irmão de um policial militar e se apresentou à polícia na semana passada em uma delegacia de São Vicente (SP).
Marques é o quarto preso acusado de participação no crime. Além dele estão presos Dahesly Oliveira Pires, 25, acusada de transportar um fuzil da casa alugada em Praia Grande, até Diadema, na Grande São Paulo; Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão; e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar.
Fofão, segundo a polícia, admitiu ter dado fuga para Jaguar após o assassinato do delegado. Ele foi preso. Jaguar, condenado a 23 anos por sequestros se apresentou à polícia e alegou inocência. Ambos são apontados como integrantes do PCC.
Buscas continuam
O DHPP também procura Luiz Antonio Rodrigues de Miranda, 43, apontado como responsável por pagar R$ 1,5 mil para Dahesly buscar o fuzil na casa alugada por Marques.
O DHPP foi à residência de Miranda, em Cidade Ademar, zona sul paulistana, e apurou que um Toyota Hilux, de cor escura, semelhante ao usado pelos atiradores que mataram Ruy Ferraz, ficou dias estacionado na frente do imóvel dele
O comparsa de Flávio, identificado como Felipe Avelino da Silva, 33, o Mascherano, é outro foragido. A impressão digital dele também foi encontrada no Renegade abandonado a cerca de dois quilômetros do local da execução de Ruy Ferraz Fontes.
Ontem o DHPP cumpriu nove mandados de busca e apreensão no litoral paulista, no curso das investigações sobre o assassinado do delegado. O subsecretário de Gestão de Tecnologia da Prefeitura de Praia Grande, Sandro Rogério Pardini, 60, foi um dos alvos, como informou ontem esta coluna em primeira mão.
Advogados de Pardini disseram que o cliente não tem envolvimento com o assassinato do delegado, foi ouvido como testemunha e está colaborando com as investigações.
