Justiça absolve 11 réus acusados de integrar rede de agiotagem do PCC em SP

A mulher informa que os agentes queriam R$ 5.000,00 para deixá-la trabalhar e que depois o valor foi reduzido para R$ 2.500,00. Ela comenta que conhece o chefe dos policiais e acrescenta que pagava R$ 1.000,00 por mês. Deixa claro ainda que mais do que esse valor não iria pagar.

Acerto de R$ 50 mil

No telefone celular do advogado Márcio, constava, em 11 de dezembro de 2023, uma mensagem dele para uma mulher, na qual ele faz comentários sobre a apreensão de uma carga ilícita contendo 30 caixas de telefones celulares.

A mulher, não identificada, estava em uma delegacia. O advogado a orienta a procurar os policiais e perguntar se ela pode ter uma conversa com eles no sentido de liberar os aparelhos. A interlocutora pergunta se ele tem ideia do valor da propina.

Ele então responde que ela deveria ver isso com os policiais "considerando que a carga teria o valor aproximado de R$ 50 mil, mas que essa informação não deveria ser repassada aos agentes públicos, para que conseguissem pagar um valor menor".

O documento do Gaeco não diz em qual distrito policial houve o "acerto" para a liberação da carga de telefones celulares. Nos relatórios também não constavam os nomes dos policiais civis de Arujá suspeitos de negociar a propina. A Promotoria de Justiça apurou apenas o endereço da delegacia.