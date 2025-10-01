Justiça absolve 11 réus acusados de integrar rede de agiotagem do PCC em SP
A Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo absolveu ontem 11 réus acusados de integrar uma rede de agiotas ligada ao PCC (Primeiro Comando da Capital) na região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.
Seis dos réus absolvidos foram acusados de integrar o "núcleo agiotagem". São eles:
- Edson Carlos do Nascimento, o Kaká;
- Daniel Carvalho Vasconcelos Santana;
- Fernando de Souza Santos, o Gordo;
- Ricardo dos Santos Barboza, o Chocolate;
- Rodrigo de Carvalho Covelo,
- Gustavo de Souza Oliveira.
Seis dos réus absolvidos foram apontados como integrantes do "núcleo PCC". São eles:
- - Edson Carlos do Nascimento, o Kaká
- - Marco Antônio Pereira de Souza Bento, o Paçoca
- - Márcio Pereira dos Santos
- - Luiz Carlos Rodrigues Garcia, o Paraíba
- - Eduardo Nunes da Silva
- - Jonathan Lemos da Cruz
Condenados em primeira instância
Todos foram presos em junho do ano passado, durante a Operação Khalifa, deflagrada pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e pela Polícia Militar e acabaram condenados em primeira instância.
Kaká, do "núcleo agiotagem" recebeu uma pena de 43 anos; Daniel, 27 e oito meses; Gordo, 23 anos e nove meses; Chocolate, 23 anos e nove meses; Rodrigo, 26 anos e quatro meses; e Gustavo, 23 anos e nove meses.
Também em primeira instância, foram condenados os réus do chamado "núcleo do PCC", às seguintes penas: Kaká, sete anos e seis meses; Paçoca, oito anos e quatro meses; Márcio, oito anos e quatro meses; Paraíba, nove anos e oito meses; e Jonathan, oito anos e nove meses.
As investigações iniciais apontaram que os suspeitos integravam uma rede de agiotas ligadas ao PCC e que tinham inclusive participado de organização e financiamento de manifestações de parentes de presos em Brasília e em outros estados e também no pagamento de propina a policiais civis de Arujá e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.
Viagens para Dubai
A Operação Khalifa foi batizada com esse nome em referência às viagens que os acusados por agiotagem realizaram para Dubai, nos Emirados Árabes, onde fizeram várias ostentações, segundo o MP-SP.
Ao analisar o aparelho de Kaká, um dos réus e apontado como o líder do esquema de agiotagem, o MP-SP disse ter encontrado nos dados de 23 de outubro de 2023, fotos de "indivíduos" saboreando o vinho e fumando charuto em uma delegacia de Arujá "em plena luz do dia".
Em um relatório do MP-SP ao qual o UOL teve acesso, o Gaeco mencionou que Kaká morava em Arujá e que o grupo criminoso liderado por ele "possuía laços estreitos com diversos agentes públicos, especialmente policiais, o que é um forte indicativo de pagamento de vantagem indevida".
Nos dados de 15 de abril de 2024, extraídos do telefone celular de Eduardo, apareciam mensagens enviadas por uma mulher identificada como Andressa do Sítio de Suzano, dizendo que pagava propina para policiais de uma delegacia de Arujá.
A mulher informa que os agentes queriam R$ 5.000,00 para deixá-la trabalhar e que depois o valor foi reduzido para R$ 2.500,00. Ela comenta que conhece o chefe dos policiais e acrescenta que pagava R$ 1.000,00 por mês. Deixa claro ainda que mais do que esse valor não iria pagar.
Acerto de R$ 50 mil
No telefone celular do advogado Márcio, constava, em 11 de dezembro de 2023, uma mensagem dele para uma mulher, na qual ele faz comentários sobre a apreensão de uma carga ilícita contendo 30 caixas de telefones celulares.
A mulher, não identificada, estava em uma delegacia. O advogado a orienta a procurar os policiais e perguntar se ela pode ter uma conversa com eles no sentido de liberar os aparelhos. A interlocutora pergunta se ele tem ideia do valor da propina.
Ele então responde que ela deveria ver isso com os policiais "considerando que a carga teria o valor aproximado de R$ 50 mil, mas que essa informação não deveria ser repassada aos agentes públicos, para que conseguissem pagar um valor menor".
O documento do Gaeco não diz em qual distrito policial houve o "acerto" para a liberação da carga de telefones celulares. Nos relatórios também não constavam os nomes dos policiais civis de Arujá suspeitos de negociar a propina. A Promotoria de Justiça apurou apenas o endereço da delegacia.
"Meras conjecturas"
Na decisão de ontem, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça entendeu, por unanimidade, que "o que se tem desde o início das investigações ministeriais são meras conjecturas de que os réus integravam organização criminosa armada e transnacional".
Na avaliação dos desembargadores, "diante do conjunto probatório, conclui-se que, embora existam indícios em desfavor dos réus, as provas conduzidas na instrução criminal não são capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, suas participações na organização criminosa".
Vitor Monacelli Fachinetti Júnior, advogado do réu Eduardo Nunes, disse que "realmente se fez Justiça e que seu cliente é empresário e corretor de imóveis e foi acusado injustamente".
A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos demais réus. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver posicionamento dos defensores de todos eles.
