Justiça condena policiais civis de SP por fornecer drogas ao tráfico do RJ

Os três policiais civis, no entanto, receberam o salário de agosto deste ano, segundo consta no site Portal da Transparência do Poder Executivo do Estado de São Paulo. Outros quatro comparsas dos agentes também foram condenados.

O magistrado condenou o piloto de helicóptero Alean Filadelfo de Souza a 26 anos e cinco meses; Danielle Aparecida Ricardo de Almeida a 22 anos e seis meses; Vanessa Camilo Alves a 33 anos e quatro meses e Leandro Mamede Soares da Silva a 33 anos e seis meses.

Os sete réus foram presos em 20 de setembro do ano passado, durante a Operação Cama de Gato, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) de Piraju, subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Eles eram investigados por envolvimento com o tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os policiais civis tomavam carregamentos de entorpecentes, a maioria maconha, de grandes traficantes, simulavam as prisões e não apresentavam a ocorrência na delegacia.

As investigações apontaram que grandes quantidades de drogas foram desviadas e depois revendidas para traficantes do Rio de Janeiro, um deles identificado como Patrick Alexandre Gomes Ferreira Homem, do Complexo da Maré, na zona norte carioca.

Grupo tinha conexão com fornecedor colombiano

O Gaeco apurou que Danielle, Vanessa e Leandro eram informantes dos policiais civis Alex Sandro e Paulo Rogério e avisavam a dupla sobre as grandes quantidades de drogas que chegariam à região de Piraju. Alguns carregamentos eram procedentes da cidade de Carlópolis, no Paraná.