Justiça condena policiais civis de SP por fornecer drogas ao tráfico do RJ
Três policiais civis de Piraju (SP), um deles ex-vereador da cidade, foram condenados pela Justiça sob a acusação de fornecer drogas para traficantes do Complexo da Maré e do Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. As penas variam de 27 anos a 59 anos de prisão em regime fechado.
O investigador Alex Sandro dos Santos recebeu uma pena de 59 anos e 10 meses. O carcereiro Paulo Rogério Cardoso, ex-vereador de Piraju pelo PL (Partido Liberal) foi condenado a 58 anos e 11 meses e o agente policial Sérgio Camilo da Silva, a 27 anos e nove meses.
A sentença foi anunciada anteontem pelo juiz Tadeu Trancoso de Souza, da 2ª Vara Criminal de Piraju. O magistrado também decretou a perda do cargo público dos policiais e a interdição para o exercício da função pelo prazo de oito anos.
Os três policiais civis, no entanto, receberam o salário de agosto deste ano, segundo consta no site Portal da Transparência do Poder Executivo do Estado de São Paulo. Outros quatro comparsas dos agentes também foram condenados.
O magistrado condenou o piloto de helicóptero Alean Filadelfo de Souza a 26 anos e cinco meses; Danielle Aparecida Ricardo de Almeida a 22 anos e seis meses; Vanessa Camilo Alves a 33 anos e quatro meses e Leandro Mamede Soares da Silva a 33 anos e seis meses.
Os sete réus foram presos em 20 de setembro do ano passado, durante a Operação Cama de Gato, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) de Piraju, subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).
Eles eram investigados por envolvimento com o tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, os policiais civis tomavam carregamentos de entorpecentes, a maioria maconha, de grandes traficantes, simulavam as prisões e não apresentavam a ocorrência na delegacia.
As investigações apontaram que grandes quantidades de drogas foram desviadas e depois revendidas para traficantes do Rio de Janeiro, um deles identificado como Patrick Alexandre Gomes Ferreira Homem, do Complexo da Maré, na zona norte carioca.
Grupo tinha conexão com fornecedor colombiano
O Gaeco apurou que Danielle, Vanessa e Leandro eram informantes dos policiais civis Alex Sandro e Paulo Rogério e avisavam a dupla sobre as grandes quantidades de drogas que chegariam à região de Piraju. Alguns carregamentos eram procedentes da cidade de Carlópolis, no Paraná.
Os agentes usavam a estrutura da Polícia Civil, simulavam as prisões dos traficantes e utilizavam a viatura oficial da corporação para desviar as drogas. Os criminosos eram ameaçados e depois liberados. Sérgio Camilo se encarregava de abastecer os morros do Rio de Janeiro com os entorpecentes.
Já o piloto Alean foi acusado de transportar as drogas para o Rio de Janeiro e também de buscar com helicóptero carregamentos na região amazônica com o traficante colombiano João Fredy Polania Barros, conhecido como Veneza, fornecedor da facção FDN (Família do Norte).
A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos sete réus condenados. O espaço segue aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver manifestações dos defensores de todos eles.
