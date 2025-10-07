Caso Ruy Ferraz: Suspeito tinha três celulares no momento em que foi preso

O assaltante e traficante de drogas Felipe Avelino da Silva, 33, o Mascherano, quinto preso suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, portava três telefones celulares quando foi capturado por policiais na manhã de ontem em Cotia, na Grande São Paulo.

Mascherano teve os aparelhos rastreados com autorização judicial e foi localizado e preso por agentes da DAS (Delegacia Antissequestro). Ele se escondia em uma casa no bairro Morada do Rei. Além dele, estavam na residência a mulher do criminoso, de 26 anos, e uma filha do casal

Segundo a Polícia Civil, Mascherano resistiu à prisão e os agentes tiveram de imobilizá-lo "para conter a agressão". Apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), ele foi algemado e conduzido com a mulher ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).