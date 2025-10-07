Caso Ruy Ferraz: Suspeito tinha três celulares no momento em que foi preso
O assaltante e traficante de drogas Felipe Avelino da Silva, 33, o Mascherano, quinto preso suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, portava três telefones celulares quando foi capturado por policiais na manhã de ontem em Cotia, na Grande São Paulo.
Mascherano teve os aparelhos rastreados com autorização judicial e foi localizado e preso por agentes da DAS (Delegacia Antissequestro). Ele se escondia em uma casa no bairro Morada do Rei. Além dele, estavam na residência a mulher do criminoso, de 26 anos, e uma filha do casal
Segundo a Polícia Civil, Mascherano resistiu à prisão e os agentes tiveram de imobilizá-lo "para conter a agressão". Apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), ele foi algemado e conduzido com a mulher ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).
Mascherano estava com a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça de Praia Grande, onde o delegado Ruy Ferraz Fontes foi morto com tiros de fuzil no dia 15 de setembro deste ano. Um dos celulares apreendidos com o suspeito é um Iphone 13.
O aparelho tinha sinais de uso. Um outro celular, da marca Xiaomi, também apresentava sinais de utilização. E um terceiro aparelho móvel, também Xiaomi, aparentava não ter sido usado. Os equipamentos vão ser periciados e devem ajudar o DHPP nas investigações.
Em conversa informal com policiais do DHPP, Mascherano negou envolvimento no assassinato de Ferraz Fontes e admitiu ter apenas levado para a Baixada Santista um Jeep Renegade usado na ação. As impressões digitais dele foram encontradas no veículo, diz a Polícia Civil.
Polícia já prendeu cinco suspeitos
A ficha criminal do suspeito mostra que ele já passou por vários presídios dominados pelo PCC, como Penitenciárias de Presidente Venceslau 1, Mirandópolis 1, Marabá paulista, todas no interior do estado, e Adriano Marrey, em Guarulhos.
Mascherano é o quinto detido por envolvimento na morte de Ferraz Fontes. Além dele, a polícia prendeu Dahesly Oliveira Pires, acusada de transportar um fuzil da quadrilha desde uma casa alugada na Baixada Santista até a Grande São Paulo.
Foram presos também Luiz Henrique Santos Batista, o "Fofão", apontado como membro do PCC, suspeito de participação na logística do crime; Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar, acusado de integrar a facção em Santos; e William Silva Marques, dono da casa de Praia Grande onde Dahesly buscou o fuzil.
Já Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, suspeito de participação na morte do delegado, foi morto pela polícia durante uma operação no Paraná. Ele era apontado como um dos atiradores que mataram Ferraz Fontes.
Dois estão foragidos
Outros dois suspeitos continuam foragidos: Flávio Henrique Ferreira de Souza, cujas digitais foram encontradas no Jeep Renegade e em uma segunda casa alugada por ele mesmo em Mongaguá, na Baixada Santista; e Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, dono do fuzil transportado por Dahesly Oliveira Pires.
Segundo os advogados Abraão Martins de Jesus e Adonirã Correia Santos de Souza, defensores de Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar, o cliente não participou do assassinado do delegado e uma hora e dez minutos antes do crime foi, de bicicleta buscar a enteada em uma escola em Santos.
Os advogados apresentaram à polícia vídeo mostrando Jaguar chegando à escola às 17h30 de 15 de setembro. Os defensores alegam que o colégio fica a 31 km do local da execução e que Jaguar não teria tempo para chegar à cena do crime às 18h16, horário em que Fontes foi fuzilado.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos demais suspeitos. O espaço permanece aberto para manifestações. O texto será atualizado se houver um posicionamento dos demais defensores.
