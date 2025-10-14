Caso Ruy Ferraz: assassinos alugaram quatro casas no Litoral de SP
A Polícia Civil e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) apuraram que os assassinos do delegado Ruy Ferraz Fontes, morto a tiros em Praia Grande no dia 15 de setembro deste ano, alugaram outras duas casas no litoral paulista usadas como logística para a prática do crime.
Com isso subiu para quatro o número de imóveis locados pelo bando. O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) havia informado sobre os aluguéis de uma residência no Jardim Imperador, em Praia Grande, e outra em Mongaguá, na Baixada Santista.
A morte de Ruy Ferraz, que era secretário de Administração de Praia Grande completa um mês amanhã. Cinco suspeitos de envolvimento no assassinato acabaram presos. Dois estão foragidos e outro morreu em confronto com policiais no Paraná. Os mandantes não foram identificados.
O DHPP investiga se a vítima foi morta por descobrir irregularidades em um contrato de licitação de R$ 24,8 milhões para ampliação de videomonitoramento em Praia Grande. Outra hipótese é a represália por ter prendido líderes do crime organizado no início dos anos 2000 em São Paulo.
Digitais e material genético
Segundo as investigações, uma terceira casa foi alugada na rua Mário Osvaldo da Silva, no bairro Princesa, em Praia Grande. Policiais civis afirmam que as impressões digitais e material genético de Umberto Alberto Gomes, 39, o suspeito morto no Paraná, foram encontrados no imóvel.
Na mesma residência - dizem os investigadores - havia digitais de dois suspeitos presos: Felipe Avelino da Silva, 33, o Masquerano, e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar, apontados como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).
Os suspeitos teriam deixado o imóvel três horas antes do assassinato. Jaguar foi acusado de pegar uma carona com Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão, também preso e acusado de participar da logística do crime. Interrogados pela polícia, ambos disseram ser inocentes.
A quarta casa foi locada na avenida Europa, em Itanháem, no Litoral sul. Em uma latinha de cerveja foi coletado material genético compatível com o de Umberto. As informações foram divulgadas em primeira mão ontem pelo repórter Alan Covas, do Jornal da Record, e confirmadas pela coluna.
Fugiu para o Paraná
Após o crime, Umberto teria ficado na residência por cinco dias. Depois disso ele viajou para o Paraná, onde foi morto em confronto com PMs daquele estado e com policiais civis de São Paulo. Ele seria um dos homens que dispararam tiros de fuzis no delegado.
O DHPP havia anunciado que o primeiro imóvel utilizado pelos assassinos tinha sido alugado no Jardim Imperador, em Praia Grande, e é do motorista Willian Silva Marques, 36. Ele é irmão de um policial militar e se apresentou à polícia no mês passado em uma delegacia de São Vicente (SP).
Marques é outro suspeito acusado de participação no crime. Segundo o DHPP, ele não entregou o telefone celular, não quis colaborar com as investigações e limitou-se a dizer, a princípio, que havia alugado o imóvel para um tal de Luiz. Por isso ficou preso.
Foi nessa residência, segundo o DHPP, que Dahesly Oliveira Pires, 25, foi buscar um fuzil a pedido de Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, um dos suspeitos ainda foragido. A garota foi presa. Em depoimento, ela contou que recebeu R$ 1,5 mil para transportar o armamento até a Grande São Paulo.
A segunda residência localizada pelo DHPP fica em Mongaguá e foi alugada por Flávio Henrique Ferreira de Souza, 24, o segundo suspeito foragido. O locatário deixou digitais no imóvel e também no Jeep Renegade furtado e usado na fuga dos homens que atiraram em Ruy Ferraz.
A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos suspeitos presos e foragidos. O espaço continua aberto para manifestações. O texto será atualizado assim que houver manifestações dos defensores.
