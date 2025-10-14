Caso Ruy Ferraz: assassinos alugaram quatro casas no Litoral de SP

O DHPP investiga se a vítima foi morta por descobrir irregularidades em um contrato de licitação de R$ 24,8 milhões para ampliação de videomonitoramento em Praia Grande. Outra hipótese é a represália por ter prendido líderes do crime organizado no início dos anos 2000 em São Paulo.

Digitais e material genético

Segundo as investigações, uma terceira casa foi alugada na rua Mário Osvaldo da Silva, no bairro Princesa, em Praia Grande. Policiais civis afirmam que as impressões digitais e material genético de Umberto Alberto Gomes, 39, o suspeito morto no Paraná, foram encontrados no imóvel.

Na mesma residência - dizem os investigadores - havia digitais de dois suspeitos presos: Felipe Avelino da Silva, 33, o Masquerano, e Rafael Marcell Dias Simões, 42, o Jaguar, apontados como integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Os suspeitos teriam deixado o imóvel três horas antes do assassinato. Jaguar foi acusado de pegar uma carona com Luiz Henrique Santos Batista, 38, o Fofão, também preso e acusado de participar da logística do crime. Interrogados pela polícia, ambos disseram ser inocentes.

A quarta casa foi locada na avenida Europa, em Itanháem, no Litoral sul. Em uma latinha de cerveja foi coletado material genético compatível com o de Umberto. As informações foram divulgadas em primeira mão ontem pelo repórter Alan Covas, do Jornal da Record, e confirmadas pela coluna.