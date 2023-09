"Como dói, irmãos, ver que muitos que falavam que comungavam da nossa mesma fé compactuam com tudo aquilo que vai na contramão dos valores específicos do nosso Deus", afirmou Michelle. O ex-presidente foi até Michelle e a abraçou no palco no começo do discurso. Pouco antes, a PF havia decidido aceitar o acordo de colaboração premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cesar Barbosa Cid. No dia seguinte, a delação foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes de STF (Supremo Tribunal Federal).

Os integrantes do partido também estão apreensivos com possíveis menções a Michelle na delação de Cid e preocupados com o potencial estrago que a colaboração poderá trazer para os planos de viabilizar Michelle para as eleições de 2026.