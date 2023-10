Por fim, Michelle diz que "é possível que a autora da matéria tenha sido induzida ao erro por ter acreditado em uma 'fonte podre'". Na sexta-feira (29), a coluna procurou Michelle, por meio de sua assessoria, mas não teve retorno. A ex-primeira-dama só emitiu nota na segunda-feira (2) após a publicação da nota.

A coluna revelou ontem que, desde que assumiu a presidência do PL Mulher, em março, Michelle já solicitou o desligamento de ao menos três funcionários que trabalhavam na direção da legenda: duas mulheres e um homem.

Publicamente, os dirigentes do PL elogiam Michelle, mas ela é considerada de difícil trato no cotidiano interno do partido. Nos relatos feitos à coluna, a presidente do PL Mulher gosta de atenção exclusiva e prefere manter um grupo restrito para atendimento de suas demandas.