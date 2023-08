Claro que a picanha tem mais apelo popular. Foi o produto que, junto com a cerveja, estiveram onipresentes na campanha de Lula. Os militares que criticaram as promessas feitas pelo petista, de devolver os produtos à mesa dos brasileiros, como fez o general Augusto Heleno, em postagem de outubro, provavelmente queriam o corte nobre só para eles.

Mas a questão do Viagra é mais sacanagem. O valor médio no painel de preços do governo para o produto no período era de R$ 1,81. O Hospital Central do Exército registrava preço de R$ 1,50. Mas 15.120 comprimidos de 25 mg foram comprados a R$ 3,25 cada.

Talvez se adolescentes pobres de escolas públicas e mulheres em situação de rua usassem farda, Bolsonaro não teria vetado, em 2021, o projeto para garantir distribuição gratuita de absorventes a elas justificando falta de recursos. O país de Jair tinha suas prioridades.

O então deputado Elias Vaz (PSB-GO), que se especializou em cobrar informações do governo federal quanto aos gastos públicos, e o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) acionaram o TCU e o MPF para saber por que o governo resolveu dar essa mãozinha a seus membros militares. Isso levou à decisão do tribunal.

Esse não foi o único escândalo com direito à duplo sentido de cunho sexual no qual as Forças Armadas se envolveram durante o governo Bolsonaro. Também ergue-se a denúncia de o Exército adquiriu R$ 3,5 milhões em próteses penianas de 10 a 25 centímetros com recursos públicos.

Forças Armadas são importantes para qualquer país, desde que saibam quem devem proteger. A sua potência está na capacidade de respeitar a Constituição Federal, não de obter benefícios em troca de ser usada para atender às necessidades de um governo de plantão.