Há uma corrente no Supremo que está inclinada a seguir o voto do ministro Alexandre de Moraes, que considera ilegal o marco temporal, mas quer indenização prévia para os ocupantes de terras reivindicadas.

Há casos de ocupação de boa fé - o governo na época da ditadura militar condicionou a posse à ocupação forçada, por exemplo. Outros compraram de quem praticou o esbulho, que já se escafedeu da área. Mas há muitos produtores que tomaram para si áreas que sabiam pertencer a povos indígenas, fazendo sacanagem por conta própria. Não é justo que sejam indenizados.

O problema é que mesmo que o Supremo declare que o marco temporal é ilegal na ação sobre a qual a corte está debruçada nesta quarta (que trata do direito do povo Xokleng, de Santa Catarina, que foi praticamente dizimado), o que sinalizaria a inconstitucionalidade desse ponto no PL em trâmite no Senado, ainda assim há outras medidas nesse projeto que desagregam as comunidades indígenas. O projeto:

- Permite contato com indígenas isolados, ou seja, que não têm interação sistemática com o restante da sociedade, para "intermediar ação estatal de utilidade pública". O que cabe nisso? Muita coisa, até missões religiosas, dado que o termo é amplo. Há, com isso, o risco de doenças para as quais o seu sistema imunológico não está preparado como o nosso.

- Proíbe a ampliação de terras já demarcadas, evitando corrigir erros ou falcatruas do passado cometidos por pressão do poder econômico. E aponta que os processos em andamento terão que se adequar à nova lei, o que deve impedir demarcações em curso.

- Prevê a retomada de territórios indígenas caso ocorra "alteração dos traços culturais da comunidade". Se o governante de plantão achar que uma comunidade indígena deixou de parecer suficientemente indígena, ele pode pedir a terra de volta, criando o "sommelier de indígena".