Com isso, o bolsonarismo ressuscita uma estratégia usada por eles durante o período eleitoral, o "datapovo".

Imagens de manifestações bolsonaristas em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, no 7 de setembro do ano passado, foram espalhadas por seguidores e aliados do então presidente em redes e aplicativos de mensagens, defendendo que a "prova" de que ele tinha mais voto que Lula é que reunia multidões maiores que as do petista nas ruas. A falácia tentava fisgar o pitoresco eleitorado que vota em quem está na frente.

É conhecida a tática adotada para manipular o eleitorado espalhando imagens de aglomerações a fim de tentar convencer que o apoio é bem maior do que o dado ao adversário.

Partem de um fato concreto (Bolsonaro é realmente uma pessoa popular capaz de atrair muita gente, como levou no 7 de setembro de 2021 e 2022) para vender uma extrapolação falsa (essas multidões demonstram que a maioria dos brasileiros votou em Jair e o Tribunal Superior Eleitoral fraudou o resultado, em conluio com o petista, o Supremo Tribunal Federal, as Forças Armadas, os Estados Unidos, a Venezuela, o Batman, o Thor e o Goku).

Não é de hoje que o bolsonarismo faz isso. Durante sua campanha eleitoral de 2018, fãs eram convocados para recebê-lo nos aeroportos das cidades por onde Bolsonaro passava. A suposta "surpresa" do candidato transmitia a ideia de que aquilo era um ato puramente orgânico, quando não era de fato. É uma mensagem poderosa mostrar um político ser recebido em sua cidade com pompas de músico ou jogador de futebol famosos. Isso atrai a atenção de indecisos.

Em junho de 2021, o bolsonarismo, já em plena campanha pela reeleição, vendeu que 1,3 milhão de motos participaram de um ato com Bolsonaro no interior de São Paulo. Porém, as praças de pedágio da Rodovia dos Bandeirantes mostraram a passagem de 6.661 motos.