Querem fazer crer que são caçados por fazer a vontade dos céus, quando, na verdade, estão sendo investigados por roubar, mentir e provocar a guerra aqui na Terra mesmo.

Ou seja, surrupiar joias que pertencem ao patrimônio do país, manipular registros de vacinação e incitar um violento golpe de Estado. Só isso já bate de frente com uns três dos dez mandamentos do capítulo 20 do livro de Êxodo.

E após Mauro Cid ganhar liberdade provisória, neste sábado (9), com a benção judicial do ministro Alexandre de Moraes ao seu acordo de delação, o ex-presidente postou um vídeo reforçando a estratégia. Diz que ouve sempre três frases do povo: "Não desista"; "Deus te abençoe"; "Estamos orando por você".

Mesmo com todos os escândalos, Bolsonaro estava demonstrado resiliência junto ao seu público mais fiel diante de acusações como "genocida".

Mas com o escândalo das joias doadas por governos árabes ao Brasil, contrabandeadas, surrupiadas e vendidas a ricaços dos EUA, muitos fiéis bolsonaristas recolheram-se nas redes, evitando defender o presidente.

Ser pego surrupiando ouro e diamantes que pertencem ao povo não precisa de muita explicação, ao contrário de genocídio e golpismo. Qualquer cristão conhece bem o "não furtarás", tanto quanto a história do pecado de adorar um bezerro feito de ouro e joias contada em Êxodo 32.