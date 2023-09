Irritado, o ministro Alexandre de Moraes respondeu à provocação de Mendonça:

"As investigações demonstram claramente o porquê que houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM do DF estão presos, exatamente porque, desde o final das eleições, se comunicavam por zap dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir", disse.

Mendonça ainda cobrou os vídeos do circuito interno do Ministério da Justiça, uma demanda do bolsonarismo para reforçar a narrativa falsa de que o ministro Flávio Dino não fez nada diante dos ataques. "Muito embora eu queria, e o Brasil quer, ver esses vídeos do Ministério da Justiça..."

Moraes reagiu: "Vossa Excelência falar que a culpa é do ministro da Justiça é um absurdo quando cinco comandantes estão presos. Quando o ex-ministro da Justiça fugiu para os Estados Unidos e jogou o celular dele no lixo e foi preso, e agora Vossa Excelência vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo".

Mendonça ainda exigiu que não fossem colocadas palavras em sua boca. No final, ambos se desculparam. Mas o quiprocó já serviu como indicador que Bolsonaro pode contar com os votos dos seus indicados quando o seu caso chegar no STF e que a linha de argumentação de ambos no tribunal está alinhada com as redes.

Contudo, se continuar usando argumentos dessa qualidade, com suposições não comprovadas que são tratadas como fato apenas no esgoto dos piores grupos bolsonaristas, André Mendonça não vai conseguir ajudar seu padrinho. Apenas manchar sua biografia.