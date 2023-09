Apenas PT, PV, Rede, PC do B e PSOL registraram todos os seus votos pelo não à proibição. Não há registro de orientação do governo contra a medida no site da votação na Câmara.

Sílvia Ferraro, uma das co-vereadoras da Bancada Feminista na Câmara de São Paulo criticou à coluna a mudança, afirmando que se trata de um "ataque da direita contra a esquerda". A bancada é um dos dois mandatos coletivos no legislativo paulistano ao lado do Quilombo Periférico, que reúne lideranças negras. Ambos estão ligados ao PSOL.

"As candidaturas coletivas surgem para defender direitos de mulheres, dos negros, da população LGBTQIAPN+. Ao cassar esse direito, você está tentando impedir que essas pautas se apresentem nas casas legislativas", afirma Ferraro.

Segundo ela, a articulação nacional dos mandatos coletivos irá a Brasília para tentar convencer os senadores a derrubar a alteração feita pelos deputados federais.

Hoje, as candidaturas estão autorizadas por resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marcel van Hatten (Novo-RS) afirmou, ao defender a emenda, que a proibição das candidaturas coletivas é um recado. "É dizer ao Tribunal Superior Eleitoral: chega de se intrometer no que não é o seu dever, o dever de legislar é da Câmara dos Deputados", disse.

Bibo Nunes (PL-RS), que também votou pela proibição, questionou "como um candidato recebe votos de quem votou em outro? É uma enganação".