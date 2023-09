As Forças Armadas, que estavam em um processo de descontaminação da imagem por conta da ditadura, abraçaram Jair na chance de retomar o poder. Com isso, ganharam milhares de cargos na Esplanada dos Ministérios e vantagens na Reforma da Previdência.

Agora, estão herdando os boletins de ocorrência, como podemos ver com casos como o do tenente-coronel Mauro Cid e de seu pai, Mauro Lourena Cid, que participaram da Lavanderia de Joias Árabes. Um novo banho de imagem, portanto, vai levar um tempo.

Mas, apesar de uma profusão de conspirações envolvendo oficiais e das ações de parte da cúpula militar, principalmente no caso das urnas eletrônicas, as Forças Armadas não derrubaram o vitorioso Lula para manter o derrotado Bolsonaro no poder. O sentimento de frustração de parte do eleitorado do ex-presidente, decorrente dessa ausência de apoio institucional a um golpe, também pode ajudar a explicar os números.

Como Bolsonaro alardeava aos quatro ventos que era o comandante militar supremo, seus seguidores mais radicais acreditavam que, no dia D, na hora H, os fardados iriam agir para impedir o petista de subir a rampa do Palácio do Planalto ou mesmo prendê-lo. Isso ficou claro nas cenas patéticas de extremistas rezando por um golpe na porta de quartéis.

De fato, houve prisão logo após o 8 de janeiro, mas foram de centenas de extremistas enviados à Papuda e à Colmeia. Somou-se a isso a remoção dos acampamentos golpistas montados na frente de quartéis em várias cidades do país (que haviam sido mantidos com a anuência dos chefes militares) e trocas em comandos do Exército.

Com isso, bolsonaristas intensificaram os ataques aos militares, tachando muitos deles como "melancias" - verdes por fora, vermelhos por dentro.