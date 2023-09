Essas percepções criaram um contexto positivo para a reeleição de Lula em 2006, mesmo com as denúncias sobre o mensalão.

A conjugação delas pode reforçar Lula como cabo eleitoral, candidato ou padrinho - ou não. Se o céu estiver de brigadeiro na economia em 2026, ou pelo menos não estiver troncho como nos últimos anos, as peças vão se mover em outras direções. O governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, deve tentar a reeleição mais garantida ao Palácio dos Bandeirantes, o que abre caminho para outro nome.

O primeiro teste do governo federal sobre isso será a campanha eleitoral na maior cidade do país, no qual Lula apoiará o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

O Brasil atingiu a menor taxa de desemprego para um trimestre encerrado em julho desde 2014, com 7,9%, segundo o IBGE. Ao mesmo tempo, a proposta do governo para o salário mínimo de 2024 é de R$ 1.421. Isso significa o segundo ano de aumento real (acima da inflação), fruto do retorno do retorno da política de valorização do mínimo, que havia sido abolida por Jair Bolsonaro.

E a prévia do PIB veio maior que a esperada e a inflação de agosto que foi medida chegou menor. Por questões climáticas, conjunturais, internacionais e políticas, a carne despencou. E a picanha, sim ela, está mais de 9% mais barata desde o início do ano.

Se emprego e renda dos trabalhadores crescerem, os juros se mantiverem em viés de baixa, a inflação ficar controlada e os novos valores do Bolsa Família continuarem sendo pagos à população mais vulnerável, a sensação de bem-estar material vai garantir que o presidente Lula ajude a empurrar Boulos.