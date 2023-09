O julgamento do chamado marco temporal será retomado pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta (20). Em tese, a contagem, até o momento, está em 4 a 2 a favor dos direitos territoriais indígenas. Mas apenas em tese.

Antes de mais nada, uma explicação: marco temporal é a tese pela qual os direitos indígenas sobre suas terras tradicionais previstos na Constituição Federal só seriam reconhecidos em relação àquelas que estivessem ocupadas por eles em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nossa Carta Magna.

É uma criação mirabolante que não existe no direito, não era discutida seriamente antes do julgamento do caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e que se utiliza de uma interpretação equivocada e enviesada do que neste caso foi decidido. Ou seja, é uma aventura jurídica que tenta dobrar e driblar a literalidade do que está previsto no artigo 231 da Constituição, em benefício de grileiros, invasores e da desenfreada expansão do agronegócio.