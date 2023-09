O general Augusto "Chilique na CPMI do Golpe" Heleno é o mais novo integrante da força-tarefa bolsonarista formada para desqualificar a acusação de que Jair convidou os ex-comandantes das Forças Armadas a embarcarem em seu golpe de Estado em reuniões no Palácio do Alvorada. Na delação do tenente-coronel Mauro Cid, o almirante Garnier teria colocado suas tropas à disposição, conforme apontou reportagem de Aguirre Talento, no UOL.

Em seu depoimento, nesta terça (26), à CPMI dos Atos Golpistas, Heleno, que foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante a gestão passada, afirmou que "não existe um ajudante de ordens sentar numa reunião com comandantes das Forças, isso é fantasia".

Foi defrontado com uma foto de 2019 em que Cid aparecia em uma reunião com o chefe e os comandantes militares.