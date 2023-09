Vivemos, sob Bolsonaro, a "Era do Foda-se". Sabe aquele esforço para se preocupar com as consequências das próprias ações e palavras e, no mínimo, manter as aparências? No contexto em que estávamos, ele se aposentou, mandando avisar que só daria as caras quando a democracia plena voltasse.

Até lá, cada autoridade ou membro da elite deste país pode falar ou fazer o que quisesse, sem medo da repercussão negativa junto à população ou responsabilização legal. Até porque, convenhamos, foda-se.

A Era do Foda-se tem suas consequências, claro. Vendo autoridades darem de ombros para a razão, a população foi deixando de acreditar naquilo que nos mantém unidos como país. E passaram a descumprir leis, regras e normas porque percebem que não valem muita coisa mesmo. Se o presidente da República ataca sistematicamente as leis, por que seus seguidores não podem atacar também?

E, iniciado, o processo de derretimento das instituições e do respeito da população a elas não pode ser freado do dia para a noite. Como já disse aqui, a solução demanda nova pactuação política e social, aliada a muito suor em articulações para a construção de consensos - exatamente aquilo que um governo autoritário tem ojeriza. Porque um governo autoritário precisa do enfrentamento que cria inimigos reais e imaginários para sobreviver.

Ao tentar fugir da CPMI dos Atos Golpistas, Heleno reedita o foda-se, mas sem a empáfia com a qual governou nos últimos quatro anos ao lado de Bolsonaro. O que reforça que a coragem e o espírito democrático de alguns militares, é relativa.