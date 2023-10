A análise acontece em meio às críticas sobre a Operação Escudo, da Polícia Militar de São Paulo, que deixou 28 mortos na Baixada Santista, com denúncias de execuções sumárias. E à Polícia Militar da Bahia, por conta das mortos alegadamente resultantes de confrontos - o estado foi o primeiro lugar em letalidade policial em 2022, desbancando o Rio de Janeiro, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Neste domingo (1º), o UOL revelou um vídeo que mostra dezenas de policiais militares em formação sendo instruídos a cantar que usarão "gás lacrimogêneo" para fazer "vagabundo" desmaiar pela "falta de oxigênio". Eles são identificados como da 5ª companhia da Escola Superior de Soldados da PM-SP.

Questionada pela coluna, a Polícia Militar informou, em nota, que foi instaurado um procedimento disciplinar para apurar os fatos, mas que isso "não faz parte das canções e/ou hinos da instituição". Recentemente, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública demitiu três policiais rodoviários federais que causaram a morte de Genivaldo de Jesus Santos por asfixia em maio do ano passado. Ele havia sido parado por estar sem capacete em uma moto em Umbaúba (SE). Foi trancado no porta-malas de uma viatura e obrigado a inalar gás lacrimogênio.

Diretrizes nacionais para segurança pública

No último dia do segundo governo Lula, as pastas da Justiça e dos Direitos Humanos publicaram a portaria interministerial 4226/2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força para agentes de segurança pública. Apesar de uma referência para todas as polícias, ela só tem efeito obrigatório sobre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

Em estados que dependem da União para financiar essa área, há a possibilidade de apresentar condicionantes. Mas em se tratando de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, com orçamento próprio, isso não funciona.