Ouviram de seus "mentores" que comunismo é um tipo de "governo", formado por "vagabundos que não gostavam de trabalhar", que ajuda a "perverter sexualmente" as "pessoas de bem" e a "destruir as famílias", controlado por "bilionários pedófilos" e "atores de Hollywood" que tentam "vacinar os cidadãos com chips 5G" a fim de controlar seus pensamentos. O excesso de aspas não é proposital, apenas triste porque reproduz uma realidade paralela.

Graças à sabedoria que circula nas redes sociais, descobrimos, que a cantora Madonna, a revista Economist, as Nações Unidas, o jornal New York Times, a Rede Globo, o Instagram, o cantor Roger Waters, o filósofo e economista conservador Francis Fukuyama, a deputada de extrema direita Marine Le Pen, banqueiros multibilionários e a multinacional Pfizer são comunistas. Além de Leonardo DiCaprio, claro.

Bolsonaristas chegaram a chamar a Embaixada da Alemanha de comunista por ela ter postado um vídeo explicando que o nazismo é um movimento de extrema direita após Bolsonaro defender essa aberração ao visitar o Memorial do Holocausto quando presidente (sim, a gente passou muita vergonha internacional entre 2019 e 2022).

Pior: nossos conterrâneos disseram aos alemães que eles não entendiam muito bem o que era o nazismo. Como na vez que tentarem explicar a Roger Waters, fundador do Pink Floyd, a intenção por trás de Another Brick in the Wall, sua própria música.

O macarthismo tupiniquim inaugurado com o processo de impeachment de Dilma Rousseff fez com que pessoas fossem perseguidas por suas ideologias e até caçadas nas ruas só porque estavam vestidas de vermelho. Bolsonaro foi além e, seguindo a cartilha da extrema direita global, fomentou a ficção de que vivemos sob o risco da implementação do comunismo.

Visto como delírio por quem é bem informado, inclusive pelos poucos que defendem um Brasil comunista, a "ameaça fantasma" é uma excelente forma de gerar medo e manter o público engajado.