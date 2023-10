Esse desejo de ver o ministro preso não se deve apenas ao fato de que ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, comandava as eleições e que prender Lula poderia incitar multidões. Afinal, há outros nomes que também ajudaram a manter a democracia de pé.

Tampouco se elucida totalmente pelo fato que Moraes se colocou como pedra no sapato do golpismo do então presidente nos inquéritos das fake news, das milícias contra a democracia, dos atos antidemocráticos.

O ministro teve coragem de tomar decisões duras que ajudaram a impedir a concretização de um golpe, como ameaçar Silvinei Vasques, então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, de prisão pelos bloqueios contra eleitores de Lula no segundo turno. Também supervisionou os inquéritos que envolviam desvios de conduta de filhos do então presidente na política, levando Jair ao pânico. E manteve o sangue frio diante dos ataques de Jair e aliados, respondendo sempre na hora certa.

Moraes, que já foi secretário de Segurança Pública, tem um perfil bem diferente de outros ministros. Bolsonaro sente medo físico e psicológico desse perfil, que fala grosso e não leva desaforo. Solto, poderia colocar em risco o plano.

A prisão do ministro, para além de uma mensagem simbólica sobre o que acontece com quem se torna inimigo do bolsonarismo, também representaria noites mais tranquilas para Jair.

O ex-presidente sabe que Moraes é um dos únicos capazes de conduzir um processo que o leve à cadeia. Tanto que tentou de outras formas derrubar a credibilidade do ministro, como quando discutiu uma operação Tabajara com o senador Marcos do Val e o então deputado Daniel "Bangu" Silveira.