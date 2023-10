Tivemos o inverno mais quente já registrado na capital paulista e uma seca feroz no interior de São Paulo - vale lembrar que boa parte da umidade que torna possível a agropecuária aqui no estado vem da Amazônia. E se a floresta entrar em colapso, nós podemos ficar parecidos com os desertos do Atacama e da Namíbia.

Nos últimos anos, assistimos a tempestades de areia engolirem cidades, como Campo Grande, rajadas de ventos fortes causarem mortes no rio Paraguai e a água faltar na torneira das cidades e no calado das hidrovias.

As mudanças climáticas em andamento na Terra já são irreversíveis. Nas próximas décadas, teremos milhões de refugiados ambientais por conta da subida no nível dos oceanos e pelos eventos climáticos extremos; fome em grande escala devido à redução e desertificação de áreas de produção e à perda da capacidade pesqueira; aumento na quantidade de pessoas doentes e subnutridas, além de conflitos e guerras em busca de água e de terra para plantar.

Muita gente vai morrer no Brasil e no mundo. E os sobreviventes terão que adaptar sua vida para conviver com um ambiente mais hostil. Para quem tem filhos e netos, e se importa com eles, deve ser angustiante.

Fazer com que pessoas acreditem que tudo está mudando sem que sintam isso na pele é difícil. Por isso, que esses terríveis eventos extremos no Brasil e no mundo precisam ser usados para mobilizar por mudanças.

O que inclui, por exemplo, rediscutir o futuro da indústria do petróleo no Brasil. Todo político não-terraplanista diz que se preocupa com o clima do planeta, mas quantos são os que trazem essa questão à vida real, questionando a abertura de novos campos de exploração na costa do Amapá?