Aqui vale lembrar a razão do surgimento da comissão. Ela não foi proposta pela base do governo, que sabia que a Polícia Federal, supervisionada pelo STF (leia-se, ministro Alexandre de Moraes), faria uma investifação tecnicamente correta. O parto da CPMI foi iniciativa da oposição bolsonarista e, só depois, com o fato consumado, foi abraçada pelo governo.

A ideia inicial do grupo do ex-presidente era terceirizar a responsabilidade pelo ocorrido a Lula, ou seja, vender o caso como um autogolpe, ignorando que o mundo viu milhares de extremistas de direita vestidos de amarelo achando que estavam em uma revolução que eternizaria Jair no poder. Cinco meses depois, a venda dessa mentira funcionou com os seguidores fiéis, mas flopou junto ao restante da população.

Mesmo com as cortinas de fumaça e as criações de factoides para evitar que depoentes aliados se complicassem, o bolsonarismo encarou uma PF que sempre estava vários passos à frente nas investigações. Isso fez com que a CPMI viesse a reboque das revelações na maior parte do tempo.

Além disso, tanto a polícia quando o ministro Alexandre de Moraes, que supervisiona o inquérito, parecem ter sido ainda mais rigorosos quando aliados de Jair tentavam transformar a CPMI em micareta. Como foi o caso do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, acusado de bloquear estradas para dificultar a ida de eleitores de Lula aos locais de votação. Um dos primeiros a depor, ele contou mentiras à CPMI. Hoje, está preso com o aprofundamento da investigação da PF.

Bolsonaro nunca escondeu seu golpismo, pelo contrário, ameaçou textualmente que a invasão do Congresso norte-americano seria fichinha se comparada ao que aconteceria por aqui. Difundiu que as urnas eletrônicas eram corrompidas e manipuladas em nome de Lula, usou técnicos das Forças Armadas para tentar colocar em dúvida a lisura da corte, transformou os chefes do TSE (Luís Roberto Barroso e, depois, Alexandre de Moraes) em alvos de seu rebanho, colocou embaixadores estrangeiros em uma espécie de "cercadinho" para atacar o sistema eleitoral brasileiro.

Armou seus seguidores através de decretos e os conclamou a pegarem em armas. Produziu minutas para decretar um golpe. Articulou com militares para participarem do conluio.