Como o Egito ainda não concordou com um corredor humanitário para que a população civil saia do território pelo Sul, nem Israel acenou em parar de bombardear para que isso aconteça, as Nações Unidas alertaram para "consequências humanitárias devastadoras" em Gaza.

Netanyahu é também criticado internamente pelo apagão na famosa inteligência israelense, que não previu a movimentação do ataque do Hamas. Tem chance de deixar o poder quando a crise passar.

"Aguardamos ansiosos a visita do primeiro-ministro a Rondônia, ampliando as relações com Israel, buscando fortalecer as relações diplomáticas para que esta relação reverbere de forma positiva, fomentando um intercâmbio e colaboração mais robusta em várias áreas", afirma o texto de proposta do título, apresentado pelo deputado estadual Delegado Lucas (PP).

E vai além na justificativa: "destaca-se como um líder, desempenhando papel fundamental no fortalecimento dos laços entre Israel e o Brasil. Sua visão e comprometimento foram fundamentais para o estabelecimento de parcerias significativas que transcendem fronteiras geográficas". A coluna não conseguiu contato com o deputado.

Rondônia é um estado politicamente conservador, com grande parcela de evangélicos. A Assembleia Legislativa tem forte presença bolsonarista. Além disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve os votos de 76% dos 366.641 eleitores no segundo turno de 2022, enquanto Lula teve 24%.