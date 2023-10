Nicolás Maduro, por sua vez, libertou até agora cinco conhecidos presos políticos. Há dezenas de outros ainda detidos e falta acertar detalhes sobre a participação deles nas eleições, mas o clima é de otimismo.

Durante o governo Bolsonaro, a chancelaria, primeiro nas mãos de Ernesto Araújo e, depois, de Carlos França operava no sentido contrário de um acordo para restaurar a democracia na Venezuela.

O Brasil rompeu vínculos, isolou e ameaçou o vizinho ao Norte, além de reconhecer o autoproclamado presidente Juan Guaidó como líder de fato. Houve até uma encenação bizarra com dois pequenos caminhões levando "ajuda humanitária" em fevereiro de 2019 para excitar os seguidores de Jair.

Isso gerou um custo porque o Brasil, potência regional, que seria um dos mediadores naturais, foi substituído por outras nações. Quando o governo Lula assumiu, já havia um processo avançado de negociações sediado no México e que contava com países como a Rússia, do lado venezuelano, e Holanda, junto com a oposição. Mas que precisava ser retomado.

Desde o início do ano, o Brasil refez as relações bilaterais, instalando embaixadores em Brasília e Caracas. Nicolás Maduro visitou o Brasil e o ex-chanceler, Celso Amorim, hoje assessor especial da Presidência da República, foi à Venezuela.

Outra ação que ajudou a retirar o vizinho do isolamento foi a reunião de líderes sul-americanos, convocada por Lula - Bolsonaro preferia participar de encontros apenas com governantes de direita. Por mais que o encontro, em maio deste ano, teve críticas abertas do presidente uruguaio Luis Lacalle Pou e do chileno Gabriel Boric a Maduro, a Venezuela voltou ao convívio regional.