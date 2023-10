O governo também ordenou o recadastramento de armas. Como consequência, a PF prendeu 50 CACs que tinham mandado de prisão em aberto. Além disso, mais de 6 mil deixaram de recadastrar armas de uso restrito. Podem ser pessoas esquecidas, revoltadas com o sistema ou criminosas, mas, agora, podem ser presas.

Armas que abastecem o crime organizado não vêm apenas do tráfico internacional, mas também de roubo ou venda de particulares ou de atores públicos com porte de arma - o que foi o caso do Arsenal de Guerra. Ou seja, o mercado legal inchado por Jair, em meio a um contexto em que o Exército já era incapaz de fiscalizar vendas e propriedade de armas, ajudou a bombar o mercado ilegal, das facções e das milícias.

O estrago foi feito. E o Brasil se tornou menos seguro.

Em tempo: defensores das armas dizem que elas reduziram o número de mortes no país. Mortes caíram sim, mas por conta da efetivação de políticas estaduais de segurança pública ao longo da última década, pelo armistício em guerras travadas por facções do narcotráfico (especialmente a partir de 2017) e pela transição etária do Brasil, que está ficando menos jovem e, com isso, com menos casos de violência. Ou seja, se não tivéssemos a facilitação da aquisição de armas, a redução teria sido ainda maior.