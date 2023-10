O seu marido viu a cena e correu para proteger as crianças, quando levou socos e chutes do agressor, que gritava frases com "Hamas", "muçulmanos" e "terroristas". O ataque foi testemunhado por outras pessoas, que pararam para ajudar a família.

Para além da imbecilidade geográfica de acreditar que todo muçulmano é árabe (o que não é o caso dos povos do Afeganistão), há outra muito pior, que é a crença de que todo aquele que professa a fé no Islã é terrorista ou simpatizante de atentados.

Essa generalização estúpida tem o mesmo DNA das falácias usadas frequentemente nas redes sociais para justificar o bombardeio e o cerco do Exército israelense sobre Gaza, como se aquele povo fosse cúmplice e não vítima do Hamas.

Claro que o homem em questão não representa a comunidade judaica em São Paulo, cidade que tem longa tradição de paz e convivência entre judeus e muçulmanos.

Mas tem sido difícil passar imune à radicalização que veio com o último capítulo do conflito. Não raro, críticas à retaliação do governo de Tel Aviv vêm sendo encaradas como antissemitismo por algumas pessoas, mesmo quando elas vêm de analistas judeus. Nem preciso dizer que, em meio a essa radicalização, há também quem defenda o Hamas.

O ataque terrorista do grupo, em 7 de outubro, matou mais de 1,4 mil em Israel. E, em resposta, o governo de Tel Aviv comete um crime contra a humanidade, matando quase 6,5 mil na Faixa de Gaza, por enquanto.