Recentemente, as imagens das câmeras corporais de PMs envolvidos na Chacina do Guarujá entregues ao Ministério Público mostraram os confrontos com criminosos em apenas três dos 16 casos iniciais que terminaram em morte. Isso reforçou a suspeita de que a Operação Escudo foi, na verdade, planejada como uma Operação Vingança.

Pelo menos oito imagens de confrontos deveriam ter aparecido porque é o número de mortes que envolvem agentes da Rota, batalhão que conta com câmeras em todos os uniformes. Mas foram entregues vídeos de seis ocorrências, dos quais três não mostram nada de útil.

Logo após as mortes, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que assim que o Poder Judiciário ou o MP-SP requisitassem o conteúdo das câmeras, ele seria integralmente fornecido. Depois, começaram a surgir desculpas de que nem tudo teria sido gravado. E suspeitas de que o comando teria feito vistas grossas.

Isso seria motivo para reforçar o uso dos equipamentos em operações como essa. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo definiu, na semana passada, que o uso de câmeras corporais pela PM não é obrigatório em operações que tenham como finalidade responder a ataques contra agentes, como a Operação Escudo.

O uso de câmeras vem tornando possível distinguir quem são os bons policiais, que não receiam mostrar suas atividades ao público, e quem são criminosos que usam farda - e operam à margem da lei. A queda de 80% nas mortes cometidas por PMs em batalhões de São Paulo que adotaram a gravação de suas ações, é prova disso. Bons policiais não reclamam do aparelho, pois sabem que sua intimidade está preservada e que ele pode ser usado para a sua própria proteção diante de acusações infundadas.

É difícil garantir a continuidade do programa sem ele ser visto como prioridade pelo governo do Estado de São Paulo e com decisões como a tomada pelo TJ-SP. E sem que o mau uso seja investigado por uma controladoria independente, como aponta a reportagem, para separar o que foi um acidente com o equipamento e o que foi efetivamente sacanagem.