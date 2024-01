O cacique do PL mudou de opinião no mesmo momento em que os direitos políticos do general subiam no telhado. E em 31 de outubro, Braga Netto e Bolsonaro foram condenados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por usar as comemorações do Bicentenário da Independência, em Brasília e no Rio, pagas com dinheiro público, em uma micareta de campanha de ambos.

Walter era candidato a vice na chapa de Jair. Com isso, ele está inelegível até 2030, fortalecendo o caminho de Ramagem para ser o representante do bolsonarismo. Isso se o caso do software espião e da chantagem não feder ainda mais.