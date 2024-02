França ataca acordo com Mercosul, mas lucra com danos ambientais no Brasil

Não precisa porque é cômoda a atual situação, na qual empresas da União Europeia que atuam na periferia do mundo lucram com crimes ambientais e trabalhistas lá cometidos mesmo que os produtos nunca entrem nos seus mercados internos.

Cálculos da Coalizão Florestas & Finanças mostram que entre 2013 e 2021, as instituições financeiras francesas AXA, Crédit Agricole, BNP Paribas e BPCE realizaram investimentos no valor de quase 70 milhões de dólares em empresas de pecuária no Brasil cujo gado foi produzido com violações ambientais e de direitos humanos.

O lucro obtido com essas operações foi de cerca de 11 milhões de dólares.

De um lado a França reclama que o acordo com o Mercosul vai atingir os seus agricultores porque, na América do Sul, os padrões ambientais são mais baixos. A reclamação seria justa, ainda que brotada do oportunismo protecionista, se a sua própria economia não lucrasse com esses padrões mais baixos.

A França é pioneira em legislação sobre devida diligência ou dever de cuidado. Aprovada em 2017, a lei francesa determina que as empresas instaladas no país realizem avaliações sobre o risco que suas operações para o meio ambiente e os direitos humanos em qualquer lugar do mundo.

Antes de investir em um frigorífico, os bancos precisam examinar a cadeia produtiva do negócio para se certificar de que seu dinheiro não está apoiando impactos negativos em populações ou na natureza. Por isso, em fevereiro do ano passado o BNP Paribas foi denunciado à justiça francesa.