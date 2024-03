Após Bolsonaro defender anistia a golpistas, consulta pega fogo no Senado

Após Jair Bolsonaro defender um projeto de lei para anistiar os acusados e condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, uma consulta pública no site do Senado Federal sobre o PL 5.064/2023, do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que versa sobre o assunto, virou palco de disputa entre apoiadores e críticos do ex-presidente.

Até agora, quase 1 milhão de pessoas participaram da consulta, que vem sendo a mais acessada entre as disponíveis no portal e-Cidadania nos últimos dias. Na manhã desta sexta (1), o placar somava 511 mil votos contrários e 460 mil a favor, ou seja, 53% a 47%.

Todas as proposições que tramitam no Senado estão abertas para receber opiniões no site. As consultas não têm efeito vinculante, ou seja, não obrigam os parlamentares a votarem de acordo com o resultado, dando apenas uma sinalização. Elas tampouco podem ser tomadas como a opinião da populacão sobre o temas, uma vez que são enquetes e não pesquisas feitas com método científico.